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雨炸南部淹水！陳菁徽揭前瞻治水花884億　「政府該跟人民道歉」

▲白河、後壁地區淹水嚴重，淹水位有深達2米左右，警、消救援都需搭救生艇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南部淹水，警、消救援都需搭救生艇。（圖／記者林東良翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

颱風凱米襲台，雖目前已降為中颱，但驚人雨量仍持續轟炸，高雄整個城市幾乎泡在水裡。國民黨立委陳菁徽表示，中央政府在「前瞻基礎建設計畫－水環境建設行政透明專屬網站」的最新消息中，竟還在宣傳近年已少有溢堤大規模淹水事件發生，前瞻計畫在水環境建設的項目，一到四期共2040億元預算，當中「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」更編列了884億元，中央花了大錢後，受災民眾還要被傷口上灑鹽。

陳菁徽指出，本次凱米颱風的降雨，從日常生活到財產損失，還有各類公共服務被迫無法運作等，已嚴重對高雄民眾產生侵害。也因凱米颱風累積降雨最新已上修到2200毫米，擔心此刻高雄多處嚴重大淹水恐加劇，請求中央政府在指揮跟應變投入上，必須在「監控、預警、通報及應變」馬上再加強。

陳菁徽也提出檢討資料，表示行政院2018年823中南部水災的專案報告中，時任行政院長賴清德白紙黑字稱，淹水原因即包含颱風侵擾台灣長達一周之久所導致。因此，質疑這次的凱米颱風，在暴風圈登陸前時間已夠讓中央政府去防備，侵擾時間也沒比823災情的颱風還長，何以一樣造成水患？甚至今天早上市區水都淹了，都還有基層陳情身邊沒有沙包可以擋水，也直言不曉得是823治水專案報告時的賴清德院長在推諉，或是這次的賴清德總統治國失去方寸？

陳菁徽感嘆，至於也有學校深受淹水波及，恐損害學子災後的就學權益，並翻出賴清德2018年赴立院報告的823水災專案報告內容，稱中央政府實在冷血，竟在治水的思維中允許「把學校操場當成微型滯洪空間」。

▲▼立委陳菁徽 用AI軟體發聲進行質詢 總質詢 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

陳菁徽引述報告內容，稱賴清德在當行政院長時，就規劃把學校操場的高程降低，來產生微型滯洪空間，然後再把這樣的「不怕淹水」韌性，稱為是成功的淹水區轉移跟國土韌性的提高。莫非學校的淹水，背後都是政府所預設好的嗎？不該把學子們的校舍環境，用來分攤治水的風險。

陳菁徽提到，目前中央政府在「前瞻基礎建設計畫－水環境建設行政透明專屬網站」的最新消息中，竟然還在宣傳，說近年已少有溢堤大規模淹水事件發生。偏偏這次中南部便有多處溢堤災情，還有大規模淹水，前瞻計畫在水環境建設的項目，一到四期共2040億元預算，當中「水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」更編列了884億元，中央花了大錢後，受災民眾還要被傷口上灑鹽，政府應該要有道歉，不實的資訊更應該從政府官網趕快下架。

陳菁徽呼籲行政院長卓榮泰，應最速責成經濟部、農委會辦理發放現金救助，及提供政策性的低利貸款。此外，也應比照2018年823中南部水患後，指派多名政務委員共同主持復建專案小組，且在農業損失、學校損失、民眾財物損失補助上從寬認列，來協助基層有效重建，快速回歸正常生活。

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