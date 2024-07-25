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快訊／高雄泡水嚴重！陳其邁鬆口：不排除繼續停班課　預計8點公布

▲▼陳其邁視察滯洪池。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁視察滯洪池。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風強襲，短時間內落下驚人雷雨彈，讓高雄今(25日)各地傳出災情。高雄市長陳其邁稍早視察滯洪池，受訪時針對明日是否持續停班停課，也鬆口表示：「現在要考量的是下雨的問題，並不是颱風的問題，在積淹水沒有退，或持續又有超大豪雨的這種狀況，停班停班我們不會排除。」市府則預計晚間8點公布明天是否繼續停班停課。

陳其邁稍早視察本和里滯洪池，受訪時表示，此次氣象預報高雄山區雨量是1800毫米，但是到今天下午、晚上升至2200毫米，在過去的經驗是已經接近莫拉克風災的總雨量2500毫米，假如單日的雨量來做計算，把茂林部份地區單日的下雨量超過1343毫米，已經超過莫拉克風災。

▲▼陳其邁視察滯洪池。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄今日雨量已超過莫拉克風災。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，旗山溪已經滿水位，導致美濃溪無法順利排水，加上上游美濃吸納部分山區排水，造成了溢堤，市府會持續觀察山區下雨狀況，必要時會下令美濃、低窪地區預防性撤離。

陳其邁表示，雖然現在雨勢稍微趨緩，但是晚上到明天凌晨還是會有超大豪雨的現象，請民眾務必沒有任何必要，請不要出門，同時也希望假如有任何災情，能夠撥打119或1999專線。

至於明日是否可能再放颱風假？陳其邁表示，剛剛在防災中心開過會，我們在把最新的水情資料再作清楚的評估，現在要考量的是下雨的問題，並不是颱風的問題，在積淹水沒有退，或持續又有超大豪雨的這種狀況，停班停班我們不會排除。

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