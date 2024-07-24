澳溪邊驚現殘破屍體！12歲女童下水游泳　慘遭「鱷魚撕咬」慘死

▲澳洲有一名女童遭鱷魚襲擊後死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲警方證實，當局最近在小溪旁尋獲一名童屍，經調查後確認死者是一名失蹤的12歲女孩，據信是在小溪中游泳時被鱷魚襲擊、咬住而死。

據ABC報導，這起事件發生在偏遠的帕倫帕地區（Palumpa），當地距離北領地的達爾文（Darwin）約有7個小時的車程，社區也只有區區400人。7月23日下午5時30分，警方接獲通報，聲稱有一名12歲女童在芒果溪（Mango Creek）裡游泳時突然失蹤，於是警方立即與當地居民一起到現場查看。

北領地警方也立即派出一支救援隊展開搜救工作，可惜最後救援隊只在溪邊尋獲女童殘破的遺體。初步調查顯示，這名女童生前曾被鱷魚攻擊。當地警方透露，這起悲劇對女孩的家人、社區，以及所有參與搜救的人來說都是毀滅性的消息，而警方正在為受害家屬和社區提供援助。

北領地是全球最多野生鱷魚的地方，當地至少有10萬隻野生食肉動物。儘管鱷魚攻擊人類的事件非常罕見，但當地官員仍警告人們要避開這些危險的動物。北領地旅遊網站資料顯示，鱷魚可以長到20英尺長、重達1噸。為了避免受傷，遊客在北領地期間應避免在有鱷魚危險標誌的區域游泳、釣魚或行走。