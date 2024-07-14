女伴愛愛不滿意「3大問題曝光」　應召女郎：一堆男人體位做錯

▲卡蒂亞點出男人床技不夠好的原因。（圖／翻攝Instagram@playmatekatija，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲應召女郎卡蒂亞（Katija Cortez）表示，許多男人在床上表現差勁，完全不懂得如何取悅女人，最大問題包括假設女人都喜歡同樣的東西、以為女性很容易高潮、未能正確學習A片知識，甚至因此連基本體位都做不好。

28歲的卡蒂亞現居雪梨，她根據親身經驗表示，很多男人床技欠佳，即使已婚或1990年代末期出生的「Z世代」，都無法令人驚艷，「好多丈夫、男友跟男人們，不論老少，絕對完全不知道如何取悅女性。他們的妻子、老婆跟女人們，是怎麼忍受的？」

卡蒂亞認為，男人床技不好的很大一部分原因，就是沒有問對的問題，「很多男人會假設所有女人都喜歡同樣的東西」，但「性是雙向的」，詢問每一位伴侶做愛時喜歡什麼，是非常重要的。

卡蒂亞也發現，很多男人以為女人可以「一聲令下」達到高潮，「好像這只是彈彈手指就能達成的事情」，甚至有人在幾秒鐘內完事後，還反過來問她是不是也高潮了。

卡蒂亞根據經驗表示，很多男人甚至不知道性愛體位的正確姿勢，她就非常討厭男性做愛時把重量都壓在自己身上。

卡蒂亞說，很多性愛指南影片介紹床上禮儀與知識，但男性往往沒有用正確的方式觀賞A片，也沒有在需要的時候尋求協助，「A片可以成為很棒的教育工具，替整體流程提供指導。你不需要跟AV男優比較尺寸或耐力，但如果你連2秒鐘都撐不了，而且只會傳教士（體位），甚至還做得不好，那麼我們就有問題了。」