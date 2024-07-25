女同三角戀濺血！新北女橫刀奪愛談判不成　遭正宮持西瓜刀砍殺

▲女同志三角戀濺血，被害彭女被砍傷血流滿地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區一名女子不滿女友被她的女室友追求，半夜約對方談判，沒想到2人剛碰面就起口角，女子拿西瓜刀朝對方揮砍，女室友來不及拿出預藏西瓜刀反擊就負傷倒地，女子犯後逃離現場，將刀械丟棄新莊新月橋，女室友手腳多處切割傷送醫救治無大礙，警方循線逮捕涉案女子，將依傷害罪移送新北地檢署偵辦。

▼女同志三角戀濺血，連拖鞋都來不及穿 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，19歲張姓女子與19歲吳女是伴侶關係，而吳女與22歲彭女一起租屋在新莊是室友關係，沒想到彭女對同住一個屋簷下的吳女日久生情，不斷示好追求，此舉引起張女極度不滿，日前因吃醋衝到女友新莊租屋處對彭女嗆聲、宣示主權。

25日凌晨4時許，彭、張2人相約到張女林口區中山路某大樓外談判，2人碰面才講沒幾句話立刻翻臉，張女火速拔出西瓜刀對彭女一陣揮砍，彭女還沒來得及拔刀就負傷倒地，手腳多處切割傷噴出大量鮮血，救護人員獲報趕抵，緊急將她送往林口長庚醫院急救後無大礙。張女犯後跑到新莊區新月橋將兇刀丟棄後逃逸，警方循線將張女逮捕，訊後依傷害罪移送偵辦。

▼砍人的張女被警方逮捕送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）