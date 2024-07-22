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社會 社會焦點 保障人權

「大叔你插什麼隊」男超商暴走出拳揍國中生　免囚代價曝

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市士林區某連鎖超商發生糾紛，阮姓顧客與國中生因排隊結帳爆發口角，因動手遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

打人就是不對！北市士林區某連鎖超商，1名45歲阮姓男顧客疑不滿站在收銀機前的國中生顧著聊天不結帳，決定向前「插隊」，國中生見狀立刻出聲喝斥，阮男當場失控，揮拳攻擊國中生，一旁顧客嚇壞立刻報警處理。士林地院審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元。

去年12月18日下午4時正值放學高峰，13歲國中生小龍（化名）與同學一同到超商消費，當他們排隊時，阮男見小龍未立即結帳，決定走向前插隊，小龍見狀立刻脫口喊了一聲「大叔！你插什麼隊」，阮男情緒失控出手毆打小龍臉部，一旁的人看傻眼當場報警。

事後，小龍在家人的陪同下前往醫院檢查，確認其左側口角挫瘀傷和左側口腔黏膜擦傷等傷害，並決定報警提告。檢方依傷害罪對阮男提起公訴。

法院審理時，阮男坦承犯行也知道小龍未滿18歲，法官審酌他與小龍產生爭執後，不思以和平理性方式處理，反卻動手毆打，這種行為是不可接受的，應以兒少法加重其刑，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元。

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