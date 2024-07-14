搭專車赴溪頭玩爆座位糾紛　7旬翁遭中年男打斷鼻樑！家屬怒告

▲吳姓7旬翁夫婦日前搭乘彰化溪頭專車，與其他乘客爆發衝突、遭打斷鼻樑，吳妻也頭部受傷。（圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮、高堂堯／綜合報導

彰化縣吳姓7旬老翁日前偕妻子一起搭乘彰化客運「和美─溪頭」直達車，前往南投縣溪頭風景區遊玩，未料因座位問題與另一名年約5旬男子發生口角衝突，對方還動手毆打吳翁夫婦、導致吳翁當場鼻樑斷裂噴血、吳妻也有頭部鈍傷，吳翁夫婦家屬怒批：「太沒天理！」並表示將提出傷害告訴。

據了解，彰化縣政府補助年滿65歲長者，可憑每月儲值1000元的「長青卡」搭縣內公車、火車，而彰化客運「和美─溪頭」直達車屬於備受長者喜愛且搶手的路線；吳翁家屬透露，吳翁今年72歲、吳妻69歲，約每周一次搭乘該專車去溪頭，7月6日當天，吳妻獲友人轉讓上網預約到的5號座位，吳翁則於現場排隊，去程時與妻子分開而坐在後排座位。

而該班溪頭直達車規定為「原車去、原車回」、乘客去回程都坐同一個座位，吳妻在搭車返回彰化時仍坐進5號座位，未料引起另一名中年男性乘客不滿，要求吳妻坐到後排；吳姓夫婦悻悻然地轉往後排，但因吳妻怕自己坐後排容易暈車，仍向司機詢問確認相關乘坐規定和應有權益，司機也向對方男子了解狀況，未料男子突然暴怒、再度跟吳翁發生口角，接連出手毆打夫婦倆，雙方發生拉扯推擠，吳翁更被對方押到安全門處毆打，當場導致鼻血直流、染紅上半身衣物。

彰化客運表示，司機第一時間就報警處理，並由消防隊將吳翁夫婦送往竹山秀傳醫院就診，吳翁有頭部擦挫傷、鼻部鈍傷、鼻骨閉鎖性骨折，吳妻則有右側臉部挫傷、頭部鈍傷等傷勢；家屬強調，對方年約5、60歲，比起老夫妻明顯年輕力壯，竟然動手毆打高齡長者，除已向南投竹山警分局報案，也將提出傷害告訴、不接受和解。

竹山分局指出，於7月6日下午2時許接獲報案，稱在溪頭園區停車場內有口角糾紛，現場為民眾因客運座位問題發生口角，雙方爭執中均有受傷，先由救護車送往竹山秀傳醫院救治；警方告知雙方當事人相關權益，並將釐清案情、依法辦理，不過雙方目前均都還在進行提告筆錄製作。