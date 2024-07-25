凱米「3大特徵」中南部暴雨　鄭明典：莫拉克就類似這樣

▲颱風外圍環流和西南季風的輻合帶，兩者尺度都比一般颱風大，所以影響時間長 。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風持續減弱，中央氣象署預估今晚到深夜暴風圈脫離台灣陸地，但颱風外圍環流及西南氣流旺盛水氣，中南部可能發生大豪雨，前中央氣象局長鄭明典指出，中心弱、外圍強、外圍與季風輻合更強，莫拉克雨型特徵就類似這樣。

鄭明典在臉書發文表示，中南部山區的強降雨，不是單純地形雨，在海面上就發展很強的對流移入，所以平地雨勢也大。看氣流分析，這是颱風外圍環流和西南季風的輻合帶，兩者尺度都比一般颱風大，所以影響時間長。

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鄭明典表示，相對於莫拉克颱風，颱風中心在陸地上24小時，這次颱風中心快速通過陸地，所以這強降雨區偏在海峽上，但只是前緣就會帶來很大的降雨量。

2009年莫拉克颱風來襲，西南季風發狂灌水，當時中南部降下破紀錄豪雨，釀681人死亡，是台灣氣象史上傷亡最慘重的颱風，農業損失超過200億元，該颱風已被除名。

氣象署預報員劉宇其說，周二到今天颱風帶來相當可觀的累積雨量，最大累積雨量在宜蘭縣太平山超過1200毫米。隨著颱風逐漸進入台灣海峽，開始吹西南風之後，中部、南部降雨變得比較明顯，尤其高雄、屏東部分測站都超過1000毫米以上，降雨還是會持續。