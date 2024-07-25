凱米雨炸高雄　邱議瑩曝空拍照「馬路成河道」

▲高雄雨下不停，立委邱議瑩勘災。（圖／翻攝邱議瑩臉書，下同）



記者皮心瑀／台北-高雄報導

凱米颱風襲台，因颱風外圍環流及西南風旺盛水氣，中南部降雨劇烈，高雄市更從24日深夜開始雨下不停，各地陸續傳出災情，民進黨立委邱議瑩今（25日）指出，因狂風暴雨加上海水倒灌，高雄山區及市區、海線都淹水，呼籲民眾小心安全，盡量不要出門。

高雄雨彈不停，邱議瑩一早持續勘災，甚至車子出現輕微損壞狀況，直言雨勢真的非常大，請民眾千萬不要出門，留在家裡以策安全。

根據最新氣象資料顯示，第3號颱風過去3小時強度持續減弱，目前中心位於馬祖南南西方，向北北西轉西北移動，暴風圈仍籠罩高雄以北、東半部及澎湖、馬祖、金門，各地風雨持續，屏東亦須嚴加戒備。

23日0時至25日15時出現較大雨量如下：高雄市多納林道1514.5毫米，屏東縣尾寮山1373.5毫米，宜蘭縣太平山1254毫米，嘉義縣石磐龍1218毫米，臺南市關山1011毫米，雲林縣草嶺907毫米，南投縣杉林溪754毫米，新竹縣西丘斯山656毫米，臺東縣達仁林場640毫米，臺中市稍來608.5毫米，花蓮縣水保署和中592.5毫米，新北市福山植物園540毫米，嘉義市國三(N295K)528.5毫米，桃園市巴陵475毫米，臺北市茶製場357.5毫米，苗栗縣松安331毫米，彰化縣二水289.5毫米。