　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凱米雨炸高雄　邱議瑩曝空拍照「馬路成河道」

▲▼高雄雨下不停，立委邱議瑩勘災。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

▲高雄雨下不停，立委邱議瑩勘災。（圖／翻攝邱議瑩臉書，下同）

記者皮心瑀／台北-高雄報導

凱米颱風襲台，因颱風外圍環流及西南風旺盛水氣，中南部降雨劇烈，高雄市更從24日深夜開始雨下不停，各地陸續傳出災情，民進黨立委邱議瑩今（25日）指出，因狂風暴雨加上海水倒灌，高雄山區及市區、海線都淹水，呼籲民眾小心安全，盡量不要出門。

高雄雨彈不停，邱議瑩一早持續勘災，甚至車子出現輕微損壞狀況，直言雨勢真的非常大，請民眾千萬不要出門，留在家裡以策安全。

▲▼高雄雨下不停，立委邱議瑩勘災。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

根據最新氣象資料顯示，第3號颱風過去3小時強度持續減弱，目前中心位於馬祖南南西方，向北北西轉西北移動，暴風圈仍籠罩高雄以北、東半部及澎湖、馬祖、金門，各地風雨持續，屏東亦須嚴加戒備。

23日0時至25日15時出現較大雨量如下：高雄市多納林道1514.5毫米，屏東縣尾寮山1373.5毫米，宜蘭縣太平山1254毫米，嘉義縣石磐龍1218毫米，臺南市關山1011毫米，雲林縣草嶺907毫米，南投縣杉林溪754毫米，新竹縣西丘斯山656毫米，臺東縣達仁林場640毫米，臺中市稍來608.5毫米，花蓮縣水保署和中592.5毫米，新北市福山植物園540毫米，嘉義市國三(N295K)528.5毫米，桃園市巴陵475毫米，臺北市茶製場357.5毫米，苗栗縣松安331毫米，彰化縣二水289.5毫米。

ET快訊
凱米重創台鐵　5路段嚴重受損
女兒牆砸碎一家三口　夫自責潰堤：我現在好難過…
知名企業集團第4代墜樓亡　初步相驗曝...家屬低調現身
八掌溪溢堤暴漲！　驚悚畫面曝
北市今晚8時陸續開啟水門、越堤坡道
快訊／南投仁愛鄉、信義鄉宣布明停班停課
高雄「轎車變小船」四處漂！　猛撞廟口石墩
車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點
快訊／7-11開出1張千萬發票！5張200萬　門市一次看
快訊／11地區明天達颱風假標準！最新風雨預測曝
快訊／全聯開出1張千萬發票！　門市公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網傳仁愛路樹木傾倒假消息　北市喊話「勿以訛傳訛」：2015年舊照

凱米逐漸遠離！　北市今晚8時陸續開啟水門、越堤坡道

強颱凱米雨勢驚人各地傳災情　卓榮泰致電22縣市首長關心

賴清德承諾「中央全力協助地方」　把災情降到最低

颱風襲東北角浪高6米！新北勸離1009人　侯友宜警告：持續開單

颱風假中央當局外人？　行政院駁：已將最專業資訊提供地方政府參考

車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點

放颱風假也被罵？　林俊憲談最大考驗：別凡事都對南部指指點點

凱米雨炸高雄　邱議瑩曝空拍照「馬路成河道」

漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士慘壓...命危送醫

凱米在外海打轉「V型登陸」　氣象署：宜花迎眼牆最強風雨

凱米強颱預計穿越北台灣陸地　9縣市最高等級「超大豪雨」預報

凱米「雙眼牆」增強變快！　核心直衝宜花恐有超大豪雨

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了...曝返台、放假決策過程

網傳仁愛路樹木傾倒假消息　北市喊話「勿以訛傳訛」：2015年舊照

凱米逐漸遠離！　北市今晚8時陸續開啟水門、越堤坡道

強颱凱米雨勢驚人各地傳災情　卓榮泰致電22縣市首長關心

賴清德承諾「中央全力協助地方」　把災情降到最低

颱風襲東北角浪高6米！新北勸離1009人　侯友宜警告：持續開單

颱風假中央當局外人？　行政院駁：已將最專業資訊提供地方政府參考

車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點

放颱風假也被罵？　林俊憲談最大考驗：別凡事都對南部指指點點

凱米雨炸高雄　邱議瑩曝空拍照「馬路成河道」

漢光操演「境外物資接轉」　讓共軍封鎖不易！演練跟盟軍對接合作

國造「海鯤號」出塢　陸國防部：若謀獨「早晚是解放軍網中之魚」

大陸修訂保密法條例　強化公司責任及涉密人員限制

巴黎奧運射箭女子個人、排名賽　雷千瑩前36箭完成暫居24名

波音認罪協議「天價罰款至少79億」　美司法部敲定了

林東芳搬新家！老饕必點半筋半肉牛肉麵、加「辣牛油」最涮嘴

基隆港與台北港今晚解除管制　蘇澳港明晨八點解除

石門水庫大進帳！集水區累積雨量410毫米　蓄水率回升至82.5%

助人夫妻檔天人永隔！女兒牆砸碎一家三口　社工夫醫院自責潰堤

背了16年！巴黎再現北京奧運背包　西班牙記者笑：史上最好的包

2冠後衛庫克抵台感受球迷熱情　野馬NBA三巨頭只差霍華德

政治熱門新聞

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

郭正亮警告「放2天颱風假損失400億」炸鍋！

快訊／凱米威力強颱風假再一天！　「北北基桃」25日停止上班上課

快訊／國防部通令三軍「停止漢光40演習」　全面轉換救災任務

川普討要保護費　前空軍副司令喊「沒問題」：售台66架F-35

陳耀訓拒改單！消保官：颱風不可歸責消費者

傅崐萁母親劉滿蘭辭世！　享耆壽90歲

盧秀燕飛美急回台遭批「浪費公帑」　藍委提林佳龍嗆綠別噁心了

錯估「凱米」風雨連放假？　 侯友宜揭災情：市民安全優先考量

臉書提前發停班課　蔣：小編誤發

矢板明夫看川普當選「習近平也頭痛」

車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點

大巨蛋演唱會卡在哪？他曝：廠商也不敢辦

提前宣布明上班上課？蔣萬安：4市密切聯繫

更多熱門

相關新聞

台南白沙屯古早蛋工廠淹水　消防出動救生艇救出4人

台南白沙屯古早蛋工廠淹水　消防出動救生艇救出4人

凱米颱風25日凌晨0時颱風從宜蘭縣南澳鄉登陸，帶來巨大雨量，目前八掌溪發生潰堤，台南市消防局119勤務中心中午12時34分許據報，白沙屯一處古早蛋工廠有民眾受困，消防局出動消防人車及救生艇前往搶救，順利出4人，由公司老闆協助派員送到新營辦公處所安置。

凱米害健保卡毀損遺失！可「無卡例外就醫」

凱米害健保卡毀損遺失！可「無卡例外就醫」

排水系統+滯洪池全滿　高雄淹慘了

排水系統+滯洪池全滿　高雄淹慘了

凱米太強！全台70.8萬戶曾停電　台電：拚今晚復電99％

凱米太強！全台70.8萬戶曾停電　台電：拚今晚復電99％

濁水溪土堤遭衝破　彰化6村緊急撤離4423人

濁水溪土堤遭衝破　彰化6村緊急撤離4423人

關鍵字：

凱米颱風民進黨高雄

讀者迴響

熱門新聞

中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

快訊／台鐵「小清水溪橋西正線」遭土石流沖垮　畫面曝光

連放3天颱風假？　14縣市達到標準

高雄左營新建大樓暴雨狂灌「車道慘變瀑布」

即／高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」

台北風雨小放颱風假　粉專揭1狀況：北部還能這麼和平？

花蓮女兒牆砸死護理師！　家屬悲痛：不可能白目颱風出遊玩

快訊／11地區明天達颱風假標準！最新風雨預測曝

即／濁水溪潰堤！彰化大城鄉1400人大撤退

凱米摸台灣繞一圈　結構異常完整

即／凱米狂風豪雨猛炸南部　高雄港區海水淹碼頭

凱米出海大雷雨炸中南部　陸警晚上解除

獨／國內知名企業集團第4代驚傳墜樓　27歲男陳屍北市豪宅外

華航機長「戰勝凱米」乘客激動鼓掌

更多

最夯影音

更多

花蓮中興路與中美十街口,屋頂被吹落地面,砸中車

花蓮屋頂掀飛「女兒牆6樓砸落」！2人車內遭重砸　1人無呼吸心跳

中颱凱米觸陸風雨漸增　移動變慢南北擺盪打轉

#凱米強颱 暴風圈壟罩　花蓮招牌吹落馬路中

#美國 座頭鯨衝破水面撞翻船！ 2漁民被「拋飛落海」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面