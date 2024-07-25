明天若放颱風假「就變週休5日」　有機會嗎？一票搖頭：自己請特休

▲網友好奇星期五有沒有可能放颱風假？（資料照／記者屠惠剛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

凱米颱風威力大，部分縣市已經連放2天颱風假，由於明天就是星期五，因此也有網友想知道，不知有無機會連放5天（星期三至星期日）？星期五放假的機會高嗎？貼文曝光後，大票網友直呼「自己請特休比較快」、「沒了啦，不要那麼貪心」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「禮拜五放假的機率有多少」為標題發文表示，不知道颱風影響台灣的時間會不會拉長，星期五有沒有機會放假呢？大家覺得星期五放假的機率高嗎？

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貼文曝光後，一票網友直搖頭，「週五放我就表演裸奔」、「別傻了，做人要知足，放2天很好了」、「0，但是豪大雨應該跑不掉」、「不意外應該是0%」、「0，除非颱風迴轉或停下來」、「0啦，放2天夠爽了，不要再想了」、「0啦，想都不用想」。

也有網友回應，「應該要彈性放假吧」、「挑戰週休5日」、「大家怎麼這題都很肯定」、「搞到要放假的話，可能也爽不起來了」、「南部有可能，但可能只會放山區的行政區，不會整個縣市放」、「南部山區可能會放」、「早就請特休了」、「自己請特休啊，還要我教」。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；未來24小時累積雨量預測達到山區200毫米、平地350毫米（各地區警戒值略有不同），且已致災或有致災之虞時；風力或降雨量雖未達標但影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得發布停止上班及上課。不過各縣市是否停班停課，決定權仍掌握在各縣市政府手中。