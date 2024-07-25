北部連放2天假　他揭數據「風力未達放假標準」！遭網嗆：快去上班

▲台中南區發生多起樹倒事件，也有大型看板倒塌。（圖／記者林東良翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風撲台，多數縣市連放2天颱風假，有網友指出，今（25）日中午過後，北部的風力沒有達到放假標準，中午過後風力大約8-9級，晚上則降到5-6級，風力持續減弱，認為這次的颱風雷聲大雨點小，貼文曝光，遭到網友砲轟「放到假還有人有意見是怎樣啦」、「這麼愛上班，你去上班阿」。

有網友在PTT發文，「今天中午過後北台灣風力沒有達到放假標準」，根據氣象署的風雨預報，北部早上陣風9-10級轉8-9級，中午過後8-9級，晚上降到5-6級，風力持續減弱，「今天白天是不是差不多可以活動了？這次颱風是不是雷聲大雨點小，中部風比較大，北部看起來都還好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友紛紛表示，「那你下午、晚上可以去上班了」、「第一次看到這麼愛上班的」、「想上班的自己滾去上好嗎」、「多放一天來回復家園非常重要，狂風暴雨隔天的路上狀況不明」、「真的不用批評，一切依照氣象局提供的數據判斷」、「請你去上班，我們放假就好」、「別鬧了，颱風天出門上班風險太大了」。

也有網友分享北部的風雨狀況，「台北真的無感，雨也沒到暴雨程度」、「明明往北部來，結果台北這邊都沒啥下大雨」、「現在市區根本沒什麼風雨了」、「昨天的風雨反而比較大」。南部的網友則崩潰表示，「來台南就知道什麼叫雷聲大，雨更大」、「屏東現在狂風暴雨」。

▲凱米颱風雨量預報。（圖／氣象署提供）



氣象署預報員劉宇其表示，許多颱風經過中央山脈會有減弱現象，凱米近中心整體減弱許多，但外圍環流保持一定強度，颱風通過台灣上空都有這樣現象，通過時間跟山脈區域不一樣所以破壞程度不一樣。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。