櫃姐颱風冒雨打卡「百貨公司都沒人」　真相超火：根本沒開

▲原PO冒雨去上班，結果整棟百貨都沒人。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

宣布颱風假，但有些百貨公司照常營業，而一名櫃姐抱怨，從晚上等消息到早上，百貨人員就是沒通知是否休息或營業，於是她冒雨出門並打了10點15分的卡，結果快要11點開門了，其他櫃位同事都沒出現，店長再次詢問百貨人員，對方竟回「傳錯群組了，昨天晚上就有傳了」，氣得原PO想要投訴檢舉。

一位網友在Dcard痛訴，她在百貨公司櫃位上班，23日晚上宣布放颱風假後，一直等待百貨公布是否隔天繼續營業，「我們很清楚百貨的櫃位都是跟著百貨的規定走。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

晚上8至9點，百貨人員說有消息會提早告知，但一路等到隔天早上8點，店長那邊都沒有任何消息，原PO只好認命出門，也準時打了10點15分的卡，並開始打掃與前置作業，豈料逼近11點開門時間，其他櫃位同事都沒出現身影。

店長覺得不太對勁，再次打給百貨人員，對方看似睡眼惺忪的回覆，「不好意思我們傳錯群組了，昨天晚上就有傳了。」店長傻眼直呼，根本沒有收到相關訊息。

總而言之，原PO與店長在颱風都白跑一趟，「整棟百貨都沒有人，只有幾個辛苦的警衛人員在站崗」，更認為百貨公司的處理方式非常不專業，氣得想檢舉或是投訴。

底下網友熱議，「就是投訴該層樓管啊」、「之前也幹過一樣的事情，樓管廢得跟什麼一樣」、「務必要投訴，百貨樓管最怕這個，罰他們一次，以後做事才會仔細一點」、「我們也是在大型購物場所上班，我待的地方7點上班，結果百貨當天早上8點才要公布要不要營業，這樣我們到底是要不要去？去了結果不營業不就白跑一趟」。