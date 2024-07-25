他納悶「颱風假沒薪水」有什麼好期待？　一票搖頭：換一間

▲颱風假沒出勤，是「宜」不扣發薪資。圖與本文無關。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

凱米襲台，多地受風雨影響放颱風假。事實上，颱風假並不是真的「假」，因此就有網友不禁好奇，既然颱風假沒有薪水、不是假，大家到底在期待什麼？如果真想放假，自己請就好了。貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我有薪呵呵」、「很多人都有薪，無薪是多可悲」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「颱風假無薪大家爽什麼」為標題發文，提到颱風假跟無薪假類似，根本也不是真的假，大家到底在期待什麼？如果要放無薪假，自己請就可以了，還可以選擇好的天氣安排出門，不必人擠人。因此他實在不解，待在家放無薪假到底有什麼好開心？

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貼文曝光後，多數網友都表示，「我公司颱風假有薪啊」、「我們公司有給錢喔」、「我不扣假還有薪」、「我公司還是照給，自己要去不給的公司」、「因為我颱風假有薪水啊」、「我老闆有給欸，人資星期二下班前還特別發信件說明」、「帶薪休假兩天啊，好爽」。

還有網友回應，「無薪假的可以辭職」、「沒給的建議換一間」、「你不知道事假、病假、特休有限的嗎」、「很多公司還是有給薪水，沒給的我建議跳槽」、「我支薪，但想放假」、「認同，怕風雨的自己特休請假啊，放颱風假讓想上班的人沒錢賺」。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工因天然災害無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不能強迫勞工以事假或其他假別處理，「且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分」。

在工資給付方面，勞工若因天然災害無法出勤，雖然颱風假與勞基法有關的「放假」目的、概念不同，且難歸責於雇主，「然雇主本應照扶勞工， 宜不扣發工資。」若雇主要求勞工出勤，「雇主應本『疼惜』之心，除照給當日工資外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助」。