23歲女踩積水「1秒倒地慘死」　友人救援碰一下跟著陪葬

İzmir'in Alsancak semtinde sağanaktan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın 2014 yılında yaptığı paylaşımı herkesi şoke etti.

Toprak sizi incitmesin huzur içinde uyuyun #inançöktemay #özgecerendeniz pic.twitter.com/vles54m1Sp —MyWay(@mywayTurkey) July 13, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

土耳其日前發生一起死亡事件，23歲女子厄茲格（Özge Ceren Deniz）頂著風雨外出，不料行經一處積水處時突然倒地昏迷，旁邊的朋友見狀立刻上前查看，沒想到手才剛碰到她，朋友也立刻倒地昏迷。警消趕到後，才發現厄茲格其實是觸電倒地，朋友因為肢體接觸也一起觸電，2人送醫後均傷重不治。

▲厄茲格大雨外出，踩積水竟觸電身亡，友人救援一起慘死。（圖／翻攝自X）

根據《安納杜魯新聞社》報導，事件發生在7月12日，伊茲密爾當天下雨導致路上有許多地方積水，23歲厄茲格與44歲友人阿南斯（Ánanç Öktemay）冒雨外出，不料行經一處積水路段時，厄茲格突然倒地陷入昏迷，阿南斯見狀立刻上前查看情況，結果在碰到厄茲格的瞬間，也一起昏迷倒臥在現場。

附近民眾見狀立刻警覺情況不對，認為厄茲格2人可能是觸電了，不久後有熱心人士拿來塑膠雨鞋、水管及棍子，眾人合力之下成功將2人從觸電的位置移動到路邊。警消趕到後，立刻將2人送醫治療，但2人最終仍傷重不治。

İzmir bşk ortalıkta CHP li kadın gülerek anlatıyor CHP için insan hayatı değeri nedir ? Özge Ceren Deniz mkn cennet olsun Cinayet /



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警方調查，事故發生的地點當時有3個排水井蓋處於開啟狀態，井蓋周圍挖掘後發現了內部埋有電纜，初步懷疑是地下電纜漏電才導致厄茲格2人觸電死亡，警方目前正在跟電力公司合作，釐清死者觸電的確切原因。