總幹事委託上頂樓…水電工失聯4hrs疑觸電亡！年邁母掩面痛哭

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊區後港一路一處社區23日晚間傳出死亡意外，警方初步調查，70歲的潘姓水電工是該社區住戶，昨傍晚6點多受總幹事委託前往頂樓察看水電，未料到深夜10點都未返家，兒子驚覺可能有異狀，上樓查看後赫見父親倒臥在地，疑似觸電、已經明顯死亡。家屬接獲突如其來的噩耗悲慟不已，潘男年邁的母親更忍不住掩面啜泣。

▲潘母(中)接獲噩耗後忍不住悲痛掩面。（圖／記者陳以昇攝）

警方初步調查，死者潘男是一名水電師傅，同時也是該社區住戶，昨傍晚受到社區總幹事委託，趁著颱風來襲前上頂樓察看水電，未料潘男就此一去不回，直到深夜10點多仍未返家，兒子擔心父親在颱風夜可能出意外，自行上頂樓查看，未料卻見父親倒臥在水塔旁，已經一動不動、沒了氣息，嚇得急忙報案。

救護人員到場時，判斷潘男疑似是觸電倒地，因此先行斷電後再上前急救，但潘男身體已經僵硬，明顯死亡多時，後續並未送醫，由家屬自行連絡葬儀社人員將遺體移至板橋殯儀館暫放。

由於事發突然，潘男年邁的母親接獲噩耗後不敢相信白髮人送黑髮人，悲痛萬分、當場忍不住掩面啜泣，一度難過到無法言語。警方後續已通知鑑識人員到場採證，全案依規定報請刑事相驗，將進一步釐清潘男死因。

▼潘男受總幹事委託上頂樓察看水電，未料卻不慎觸電死亡。（圖／記者陳以昇攝）