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土耳其暴雨！女穿越積水道路觸電倒地　同伴救人雙雙喪命

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲女子與同行夥伴均觸電倒地。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其伊茲密爾（Izmir）近日降下暴雨，道路嚴重積水，一名23歲女子12日晚間試圖穿越積水的街道時突然觸電倒地，同行44歲男性友人見狀立刻衝過去救人，怎知同樣觸電倒地，兩人送醫後雙雙喪命。

土耳其國際媒體新聞社IHA、Duvar English等報導，整起漏電事故原因疑似是多年來未妥善維護的裸露電纜導致，根據事發畫面，當時現場還有許多人在場，但卻因為害怕害怕觸電不敢接近，只能通報相關單位協助。

醫療人員趕到現場之後，緊急替兩人進行心肺復甦術搶救，但傷勢過重，兩人送醫後均過世。

58歲目擊者向安卡通訊社透露，電纜裸露的狀況已有多年，有警告過相關人員，但對方都沒有來處理好，之前同樣也遇過觸電的狀況，甚至還遇到2次，勉強活了下來。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

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土耳其觸電積水

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