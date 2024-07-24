快訊／凱米襲台！高雄楠梓晚間停電　民眾拿露營燈具應急：快熱死

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

強颱凱米侵，全台各縣市灌入強風暴雨，根據台電統計，截至今（24）日晚間6時，全國曾停電戶數逾26萬戶。高雄楠梓區清豐三路一帶在今晚8點多也發生停電，住戶無奈地表示，颱風夜還停電，真的很不方便，快熱死了！住戶緊急拿出充電式照明設備和露營燈具來應急，還好稍早約9點40分已恢復電力。

▲高雄楠梓清豐里晚間停電 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾拿出充電設備照明應急 。（圖／記者吳世龍攝）

▲颱風夜晚上停電，民眾直呼快熱死 。（圖／記者吳世龍攝）