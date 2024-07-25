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社會 社會焦點 保障人權

凱米颱風強襲　台灣已2死！201人傷

文／中央社

強颱凱米襲台，中央災害應變中心統計至24日晚間8時，釀2死、201傷，包含高雄市婦人騎機車遭倒塌路樹壓死、花蓮婦人遭民宅頂樓掉落女兒牆砸死；高雄市等3處共5萬多戶停電。

中央災害應變中心24日晚上9時召開第6次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，並聆聽各部會報告。依中央災害應變中心報告指出，颱風造成2死201傷。

死亡部分包含高雄市65歲婦人騎車經鳳山區附近路口，遭倒塌路樹壓傷，送醫搶救不治；花蓮中興路附近民宅頂樓女兒牆掉落，砸中臨停車輛，造成45歲高姓婦人送醫搶救不治、7歲兒子重傷昏迷。

▲路樹造成一名女騎士命危 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄路樹倒塌，女騎士遭壓身亡。（記者／吳奕靖翻攝）

中央災害應變中心表示，颱風造成受傷201人，分別高雄市56人、台南市32人、台中市27人、花蓮縣16人、彰化縣14人、台北市9人、雲林縣8人等。

至於災情部分，中央災害應變中心統計至晚上8時，共3496件，包含已處理1666件、處理中1830件。路樹災情最多共1798件、民生基礎設施損毀712件、建物毀損277件、廣告招牌災情245件等。

此外，4件橋樑災情分別在台北市、南投縣；土石災情23件，以宜蘭縣、雲林縣、新竹縣最多。

統計至晚上8時，勸離海岸共5409人，包含北部地區2500人、東部地區1249人、中部地區888人、南部地區628人、金馬澎地區146人。

中央災害應變中心表示，依海巡署通報，多哥籍蘇菲亞貨輪下午1時30分在安平港西方2.7浬處，往東航行，疑流錨往岸際漂流，確認後回報此貨輪提及因風浪大，無法控制航向恐擱淺；下午近3時，此貨輪在黃金海岸西方0.8浬滯留，完成下錨，無失去動力及擱淺。

中央災害應變中心指出，14縣市預防性疏散撤離，包含台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣等，實際撤離8569人，收容處所115處，包含新北市19處最多。

中央災害應變中心表示，預警性封閉路段28處，包含基隆市中正區台2線70K（潮境公園）晚上7時實施預警性封閉等處。

統計至晚上8時止，累計積淹水災情41件，主要是宜蘭、高雄道路積淹水，深度在11至20公分，宜蘭少數區域介於50到70公分。未退水14件，已退水30件。

▲▼高雄楠梓清豐里晚間停電 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄楠梓晚間停電 。（圖／記者吳世龍攝）

中央災害應變中心表示，至晚上8時，台中梨山495戶停水，因落石損壞原水管道路不通，路通就進場搶修，用戶有山泉水源，暫時用水無虞。全國曾停電29萬3681戶、修復23萬9798戶，仍停電5萬3883戶，集中高雄市、台南市、南投縣。

依報告統計至晚上6時30分止，土石流黃色潛勢溪流828條在13縣市，40處大規模崩塌潛勢區在9縣市；土石流紅色警戒54條在5縣市，2處大規模崩塌潛勢區在2縣市。預估今晚至明晨，宜蘭及北花蓮地區將受到颱風近中心強風豪雨影響。

▼花蓮婦人遭民宅頂樓掉落女兒牆砸死。（圖／民眾提供）

▲▼花蓮屋頂被掀飛。（圖／民眾提供）

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