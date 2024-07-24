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快訊／高鐵明15時前全線停駛　下午每小時雙向各開3班自由座列車

▲▼高鐵,列車,板橋站,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵明天下午3時停駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈颱風凱米持續影響全台，台灣高鐵今(24日)晚間宣布，明天(25日)下午3時前全線停駛，下午3時後復駛並調整班表，每小時雙向各開出3班自由座列車。

台灣高鐵晚間宣布，經整體評估營運安全，今日營運結束後，將待颱風風雨逐漸趨緩，立即展開軌道巡檢、安全檢查等各項作業。明日下午3時前全線將暫停營運；3時起，由南港站南下及左營站北上，每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車。

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高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。

此外，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

高鐵營運調整如下：

1.南港站（南下）及左營站（北上），自15時起每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為每整點、20分及40分。

2.台中站於15：00及15：40將各發出一班南下及北上每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

3.為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站

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