台14甲翠峰至松雪樓晚間8時預警性封閉　25日朝巡評估是否開放

▲通往合歡山要道台14甲線18K至32K+700翠峰至松雪樓路段，晚間8時啟動預警性封閉。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

強烈颱風凱米侵襲，南投縣仁愛鄉、信義鄉山區雨量都相當驚人；公路局中區養工分局已宣布合歡山公路的台14甲線翠峰至松雪樓路段於晚間8時起預警性封閉，另台16臨29線地利至合流坪路段也已於下午5時30分起預警性封閉。

根據中央氣象署監測資料，信義鄉的望鄉山、望鄉、玉山等3測站，今天已分別累計223.5、221.0、206.5毫米雨量；仁愛鄉的昆陽、小奇萊、翠華等3測站雨量也都在147.0至144.5毫米間。

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公路局中區養工分局指出，台14甲線翠峰至松雪樓路段（18K至32K+700）位於地質敏感區、易淹水區並有多條土石流潛勢溪流通過，為確保用路人安全；該分局埔里工務段將於今日晚間20時啟動上述路段預警性封閉作業、只出不進，待明25日朝巡後，視路況及雨量評估後開放，以維護用路人安全。

台16臨29線地利至合流坪路段（0k至11k+800）則位於高風險易致災路段，且雨量將達道路封閉行動值，故為確保用路安全，信義段也自今日下午5時30分實施預警性封閉，預計於7月26日7時視道路安全無虞後，再行開放通行。