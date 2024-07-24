石門水庫調節性放水　每秒300立方公尺...排沙隧道壯觀畫面曝

▲凱米直撲北台灣，石門水庫今天上午調節性放水，下午1時許改為每秒300立方公尺放水。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

強颱「凱米」預計今（24）日晚間登陸台灣，其暴風圈已逐漸壟罩全台，水利署北水分署上午9時進行每秒56立方公尺調節性放水，但水庫上游集水區持續進帳不少，下午1時許改為每秒300立方公尺調節性放水；經濟部長郭智輝今天上午視察石門水庫，了解北水分署防颱應變措施時指出，水利署北區分署進行石門水庫調節放水操作，應先通知下游地方政府，重複確認已完成關閉橫移門作業，以避免影響下游防洪負擔。

郭智輝上任後今天上午首度視察石門水庫，在水利署長賴建信等人陪同下瞭解北水分署防颱應變措施，賴建信報告指出，颱風來臨前各所屬已完成主要水庫不同情勢操作策略擬定，後續各水庫管理單位會依實際降雨情形滾動檢討操作，在進行水庫蓄水同時，也會兼顧水庫排砂、沖淤及下游防洪安全。

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其中針對石門水庫集水區今天降雨，蓄水量已增加1000萬噸，今天下午1時許水庫排砂隧道將進行調節性放水，郭智輝表示，水利署北區分署進行石門水庫調節放水操作，要先通知下游地方政府，重複確認已完成關閉橫移門因應作業，以避免影響下游防洪負擔。

▲石門水庫下午一時許由排砂隧道以每秒300立方公尺調節性放水，磅礡水柱相當壯觀。（圖／北水分署提供）

北水分署指出，石門水庫集水區今天凌晨持續降雨，累積降雨量超過194mm，截至下午3時許，水庫水位已增至232.99公尺、蓄水量回升至1.15億噸，蓄水率陡增至55.8%，其中蓄水量今天增加1000萬噸，有效挹注水情。

北水分署下午1時起開啟水庫排砂隧道，以每秒300立方公尺進行調節性放水，以降低水庫上游入流速度，但最主要操作仍以蓄滿水庫為目標。

郭智輝除慰勞北水分署值班人員辛勞外也提出，颱風期間應優先考量防洪減災，依水情調節性放水，並與台北、新北與桃園建立平台，因應水濁度、管控關閉橫移門關閉時機及防災措施。