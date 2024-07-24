凱米直撲北台灣　台電桃園區處全面動員修剪山區樹竹防颱

▲強颱「凱米」直撲北台灣，台電桃園區處全員在山區修剪樹竹，以避免造成停電事故。（圖／台電桃園營業處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對強烈颱風「凱米」暴風圈夾帶強風暴雨壟罩北台灣，台電桃園區營業處今（24）日成立防颱緊急應變小組，同時盤點自營工班及承商工班搶修人力，備妥搶修車輛、小型抽水機與發電機等設備機具，並趁風雨未侵襲前，加派人力修剪偏僻山區電力設施旁樹竹，以減少強風豪雨可能造成斷線停電危機。

台電桃園區處與桃園市政府加強配合聯繫，指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，若遇颱風災情搶修需要，當即可向桃園市府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也承蒙市府各級單位第一時間處理，加快搶修復電速度。

台電桃園區處提醒，颱風侵襲期間因提前加強固定招牌看板、取下懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線發生斷線或停電，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理。另外，豪雨易使大樓地下配電室淹水影響搶修，也請民眾加強防範地下室淹水，如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，千萬不要自行撿拾或碰觸，以避免釀成感電意外。

台電桃園區處強調，若發生停電事故，請民眾多加利用「台灣電力APP」，或登入台電官網：（http://www.taipower.com.tw）「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊；將台電「1911」客服專線盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話用戶使用，大家一起協助通報分流，以加速搶修、降低停電的不便。

台電桃園區處均全力待命守護民眾用電，與用戶共同攜手度過颱風侵擾期間，台電「1911」客服專線24小時亦隨時待命，接聽民眾停電事故通報電話，民眾如有需求可撥打桃園區處停電通報電話（03）332－3331或332－3221。