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「敢玩懂玩好棒棒」桃園警颱風夜掃黃！　2泰女衣衫不整被逮

▲楊梅警方昨天深夜在轄區出租套房執行靖黃專案，在出租套房當場查獲泰籍女子與男客進行性交易。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警方昨天深夜在轄區出租套房執行靖黃專案，查獲泰籍女子與男客進行性交易。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「凱米」颱風襲台前夕，楊梅警方在網路巡邏發現有業者在網路論壇散播媒介泰籍、越南籍女子一樓一鳳性交易訊息，昨（23）日深夜在楊梅區梅山西街出租套房內，當場查獲2名泰籍女子與潘姓男客從事性交易，現場起出使用過保險套、潤滑液等證物，警方訊後潘姓男客依違反社會秩序維護法裁決，2名泰籍女子則移請桃園市專勤隊收容等候遣返。

▲楊梅警方在網路巡邏時，發現有業者論壇散播泰籍女子性交易訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警方在網路巡邏時，發現有業者論壇散播泰籍女子性交易訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局楊梅派出所員警日前在網路巡邏時，發現有業者在網路論壇散播媒介泰籍、越籍女子從事色情性交易廣告，其中花名「落落」女子擁有D罩杯、「波姿」泰籍女子則擁有E罩杯，交易價格則從2600-2800元不等，另外，越南籍女子「子瑜」則擁有C罩杯、泰籍女子「慧玲」亦有D罩杯，交易價格則從2300元至3300元不等，同時廣告標榜「敢玩懂玩好棒棒」以吸引消費者上門。

案經楊梅分局行政組與楊梅派出所組成專案小組探訪、蒐證並制定查緝計畫，昨晚10時許見時機成熟，專案小組在楊梅區梅山西街某公寓出租套房內，查獲46歲泰籍應召女子K女正與26歲潘姓男客從事性交易，警方當場查獲保險套、潤滑液等證物。

▲楊梅警方在出租套房當場查獲泰籍女子涉嫌從事性交易，垃圾桶內查出已使用過保險套與潤滑液等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

▲楊梅警方在出租套房當場查獲泰籍女子涉嫌從事性交易，垃圾桶內查出已使用過保險套與潤滑液等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）。

此外，專案小組查緝時，可能因聲音太大，引起隔壁另一名19歲泰籍應召女子R女好奇心開門查看，發現大批員警查緝動作，當場傻在原地，員警見R女衣衫不整，懷疑也涉嫌從事性交易，遂進入房間查看，於垃圾桶內發現已使用過保險套等證物，R女見事跡敗露，主動坦承犯行不諱。

▲楊梅警方在網路巡邏時，發現有業者論壇散播外籍女子性交易訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警方在網路巡邏時，發現有業者論壇散播外籍女子性交易訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查2名泰籍女子均持觀光簽證來台，卻從事賣淫等性交易工作，全案偵訊後將潘姓男客依違反社會秩序維護法裁罰，2名泰籍女子則移請桃園市專勤隊辦理收容遣返。

楊梅警分局強調，爲營造楊梅地區市民優質的生活品質，將持續規劃執行各式靖黃掃蕩勤務，針對轄內各類違法特種行業將積極取締，呼籲不法業者勿心存僥倖，警方取締不法絕無假期。

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