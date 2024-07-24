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強颱凱米來襲！桃園復興區預防性撤離　晚間8點宣布是否停班課

▲強颱「凱米」侵襲，復興區警消今天一早向山區住戶進行預防性撤離勸導工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲強颱「凱米」侵襲，復興區警消今天一早向山區住戶進行預防性撤離勸導工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

強颱「凱米」今（24）日晚將登陸，但暴風圈已接觸北台灣陸地，桃園風雨逐漸變大，市府復興區公所一早開始透過警消，逐戶針對復興區前山後山進行預防性撤離工作。市長張善政稍早受訪時表示，早上與復興區長蘇佐璽通過電話，包括前山後山6個里正做預防性撤離；至於明天是否停班停課？張善政強調，會依照昨天模式，最遲在晚間八時宣布是否停班停課。

▲強颱「凱米」侵襲，市長張善政今天受訪時對明天是否停班停課提出看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲強颱「凱米」侵襲，市長張善政今天受訪時對明天是否停班停課提出看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午主持「凱米」颱風災害應變中心第二次應變會議，會後受訪時指出，這次颱風假決策過程，有請教合作的氣象專業單位，在昨天傍晚時提供最新颱風預報，依據最新預報，桃園的風雨等級都有達到停班停課標準，大概心裡就有底。同時也跟基北北桃確認後，基本上我們同步作業，我們就依照原訂八時許一起發布今天停班停課。

至於明天是否停班停課？張善政強調，我們還是依照一樣的作法，本於專業，今天傍晚再確認明天風雨，按照昨天模式，最遲會在晚上八時宣布明天是否停班停課。

▲強颱「凱米」侵襲，復興區警消今天一早就向復興山區住戶進行預防性撤離勸導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲強颱「凱米」侵襲，復興區警消今天一早就向復興山區住戶進行預防性撤離勸導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，針對復興區預防性撤離，張善政說，稍早有跟復興區區長蘇佐璽通過電話，蘇區長說目前復興區包括前山及後山一共有六個里在預防性撤離，目前正在進行中，由於牽涉居民意願，不願意的居民仍會盡量勸導，所以人數還在確認中。

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