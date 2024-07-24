凱米颱風攪局！顏寬恒豪宅假買賣案　延至7／26上午10時宣判

▲顏寬恒4月辯結時，當庭表示「3罪都不認罪」。（圖／ETtoday資料照）



記者白珈陽／台中報導

強颱凱米來襲，台中市長盧秀燕昨（23）日深夜11時緊急宣布今天停班停課，因中部地區風雨持續增強，明日預估風雨仍達標，今下午5時再宣布明天（25日）繼續放颱風假。立委顏寬恒涉豪宅假買賣一案，台中地院原訂明日上午10時宣判，但遇到颱風攪局，將順延至下一個上班日、也就是26日宣判。

台中地院庭長李進清表示，原排訂明天上午10宣判顏寬恒涉及沙鹿豪宅假交易、詐領助理費案，不過台中市府稍早再次宣布明天放假，依照法院慣例，此案將順延到隔一個上班日宣判，時間同樣是上午10時，不過法庭還要再確認是否會撞到其他庭期，若有相撞，將會再找其他庭進行宣判。

檢方起訴指出，顏寬恒沙鹿豪宅竊佔國有地達1097.14平方公尺，2021年選舉期間被告發違法後，顏以借款方式將4541萬元交給張姓女設計師，並與陳麗凌、建設公司陳姓負責人共謀，由張女向顏購買豪宅，試圖用假買賣方式脫罪。顏另被查出擔任立委期間，涉嫌以人頭詐領助理費108萬元，也被依貪污罪起訴。

顏寬恒4月辯結時，當庭表示「3罪都不認罪」，認為自己是羅織入罪，遇到天大的冤枉，盼司法還他清白 。