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凱米變強颱　饒慶鈴視察永樂區域排水、太麻里溪疏濬狀況

▲台東縣長饒慶鈴視察永樂區域排水、太麻里溪疏濬狀況。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴視察永樂區域排水、太麻里溪疏濬狀況。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應中央氣象署發布最新凱米颱風動態，已經增強為強烈颱風，目前暴風圈已經涵蓋大部分的台灣陸地，為期事先展開各項災害預防及應變作業，台東縣政府24日上午8時將應變中心提升為一級，台東縣長饒慶鈴視察永樂區域排水、太麻里溪疏濬狀況並請各單位提前部署因應防範措施，特別留意颱風後西南氣流帶來的豪大雨，尤其低窪、土石流潛勢區及易淹水地區，應注意積淹水或盡早撤離，希望災害降到最低。

根據中央氣象署觀測，強烈颱風凱米24日13時的中心位置在北緯 24.1 度，東經 122.7 度，即在宜蘭的東南方約 120 公里之海面上，以每小時18轉13公里速度，向北轉西北西進行，其暴風圈正壟罩臺灣，對臺灣各地及澎湖、馬祖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。以每小時11轉14公里速度，向西北西進行，其暴風圈正逐漸進入台灣東南部海面及巴士海峽，對花蓮、台東、高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。

台東縣政府24日上午8時將應變中心提升為一級，饒慶鈴縣長指示各防災編組單位立即啟動內部緊急應變小組，展開各項災害預防及應變作業，各鄉鎮市公所應成立應變中心，加強相關救災準備整備工作，並請第一線執勤同仁注意安全，大家通力合作全面防颱防災。。

饒慶鈴提到，縣府團隊已針對河川、區域排水等全面檢測防災設施。另外，依照以往颱風經驗，通常都是颱風後的回南造成的豪大雨或強降雨，帶來的損傷比較嚴重，請大家務必要注意觀測，並啟動相關災情查報系統，做好防災準備工作，低窪地區或易淹水區則需注意積淹水。山區坡地及道路易致災區應加強警戒崩塌、落石及交通中斷等災害，建議重大慢性病患者事先撤離，一起全力做好防災應變與準備。

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