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烏克蘭外長見王毅：願意並準備與俄羅斯進行對話談判

▲▼烏克蘭外長見王毅：願意並準備與俄羅斯進行對話談判。（圖／翻攝大陸外交部）

▲烏克蘭外長庫列巴（右）、大陸外長王毅（左）。（圖／翻攝大陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外長王毅24日在廣州與烏克蘭外長庫列巴舉行會談。根據大陸外交部消息，庫列巴在會談時表示，烏方重視中方的意見，願意並準備同俄方進行對話談判。

王毅在會談上提到，烏克蘭危機已進入第3個年頭，衝突仍在持續且有升級、外溢風險，中方始終堅定致力於推動危機政治解決，習近平主席提出「四個應該」，為此提供了重要遵循。

王毅指出，在此基礎上，中國也和巴西聯合發表了「六點共識」，涵蓋衝突規範「三原則」、和談方案「三要素」、人道保護「三關切」以及防止核風險、保障產供鏈穩定等重要內容，凝聚了國際社會最大公約數，並得到廣泛回應支持。

▲▼烏克蘭外長見王毅：願意並準備與俄羅斯進行對話談判。（圖／翻攝大陸外交部）

王毅還說，中方認為所有衝突的解決，最後都要回到談判桌前；一切爭端的化解，總要透過政治途徑實現，「近期烏俄雙方都不同程度發出願意談判的訊號，雖然條件和時機還不成熟，但我們支持一切有助於和平的努力，願繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。中方關注烏方人道局勢，將繼續向烏提供人道物資援助。」

庫列巴說，中國是一個偉大的國家。烏中結為戰略夥伴，也是重要經貿夥伴，烏方支持中方在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國。烏方希共同落實兩國元首重要共識，夯實政治互信，活化經貿、農業等各領域合作，加強地方友城交流。

庫列巴還說，烏方高度讚賞中方為促進和平、維護國際秩序所扮演的積極建設性角色，烏方重視中方的意見，認真研究了中國巴西關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，烏方願意並準備同俄方進行對話談判，「當然，談判應是理智和有實質意義的，旨在實現公正持久的和平。」

▲▼烏克蘭外長見王毅：願意並準備與俄羅斯進行對話談判。（圖／翻攝大陸外交部）

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