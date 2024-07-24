烏克蘭外長抵達中國　稱烏中直接對話「非常重要」

▲烏克蘭外長庫巴列抵達中國。（圖／翻攝自ig）

記者鄭思楠／綜合報導

應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，烏克蘭外長庫列巴7月23日至26日來中國訪問。落地中國後，庫列巴23日在社交媒體上發布影片說，此次雙邊對話的重點之一如何恢復烏克蘭「公正和可持續的和平」。

據《觀察者網》報導，庫列巴23日深夜發布於Instagram的影片中宣布已抵達中國，「你好烏克蘭，來自遙遠中國的問候。這是一段漫長的旅程，需要兩天時間，但是值得的。因為這次訪問關乎烏克蘭的和平，值得付出任何努力和時間。我們希望盡快實現和平。」

按照法新社的說法，庫列巴到達北京後發布上述影片，但從影片中穿插的汽車移動時拍攝的空鏡來看，不少鏡頭來自廣州白雲機場周邊。

據悉，這是自2022年俄烏戰爭爆發後，首次有烏克蘭高級官員訪問中國，也是2012年以來烏外長首次正式訪中。

據中國外交部發言人毛寧23日表示，庫列巴訪華期間，王毅外長將同他舉行會談，就落實元首共識、推進中烏合作及雙方共同關心的問題交換意見。

在庫列巴抵中前一天（22日），烏克蘭駐中大使館在微博帳號「烏克蘭信使」上發布了一則庫列巴專門為中國網友錄制的影片。

庫列巴在影片中稱，此行預計將和中方討論一系列重要事項，包括「如何恢復和平、加深雙邊對話、擴大貿易和經濟合作」等，「我相信這種合作對中國和中國人民是有利的。如果雙方共同努力，我們會取得許多成就。」

庫列巴23日強調，烏中「進行直接對話和立場交換是非常重要的」。他表示，此次談判將是「廣泛、詳細、實質性」的談判，烏中雙方將尋找共同點，並避免各自「和平計劃」之間的「競爭」。