民調：32%烏克蘭人願意「領土換和平」　與去年相比增逾3倍

▲最新民調顯示，在烏克蘭，願意對領土讓步，以換取和平的人數增加。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

基輔國際社會學研究所（KIIS）23日公布民調顯示，32%烏克蘭人願意對俄羅斯做出某種形式的領土讓步，以換取戰爭迅速結束，與去年相比成長至3倍多。不過，大多數人依然反對放棄任何土地。

《路透社》報導，這是5月16日至22日期間，在烏克蘭控制領土上，針對1067人所做的調查。32%民眾願意「領土換和平」，與一年前的10%及去年底的19%相比，都有顯著成長。

不過，仍有高達55%烏克蘭人，反對做出任何領土讓步。此外，民調也未詢問，受試者願意對哪些領土、或者多大面積領土做出讓步。

KIIS發布民調結果時聲明，受試者不一定認為「讓步」等於「承認領土屬於俄羅斯」，「一些人準備延遲特定領土的解放，直到未來更好的時機。」執行主任赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）也表示，烏克蘭人依然反對「不計代價」與俄羅斯達成和平協議。

俄羅斯發動全面入侵的29個月以來，占領大約18%烏克蘭領土，包括2014年併吞的克里米亞半島，以及2022年單方面宣布併吞的頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、札波羅熱等。而基輔去年反攻未能取得重大進展後，今年面對俄軍始終處於劣勢。