捷豹男試槍遭包夾破窗...副駕妹驚叫！去年撞警車傷4人也是他

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年10月間在河南路攔截1輛黑色賓士車，40歲蔡姓駕駛為求突圍，衝撞偵防車，造成4名刑警被玻璃割傷，當場查獲長短槍9支，不料蔡嫌並未收手，仍享受改槍、試槍帶來的快感，警方6月跟蒐發現蔡嫌駕駛白色jaguar（捷豹）出現在南投名間一條農路，立即出動4輛偵防車前後包夾圍捕，並敲破車窗，車內1名女子嚇得驚聲尖叫，這次又搜出4把長短槍，全案警詢後依槍砲條例等罪嫌送辦。

▲▼台中警方上個月在南投圍捕蔡嫌男子，查獲4把長短槍。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵七隊去年10月21日在一間大賣場前圍捕槍毒通緝犯44歲黃姓男子及40歲蔡姓駕駛，蔡嫌見黃嫌被逮後，隨即發動車輛要加速駛離，先是往前衝撞偵防車，再倒車衝撞民車，車子被夾在中間，動彈不得，蔡仍踩足油門，造成輪胎空轉，發出尖銳煞車聲，且散發惡臭輪胎味，員警持槍聲嘶力竭高喊「馬上下車」、「不要拚了」、「跑不掉了」，現場氣氛為之緊繃，有如電影情節。

警方在車上取出4把長槍、5把短槍，包括一把有紅外線功能的衝鋒槍，及毛重369公克的海洛因磚，黃嫌被台中地檢署發布毒品通緝，移送執行，而蔡嫌事後因罪證不足釋放。

第一分局發現，蔡嫌仍不改擁槍自重的個性，出入均攜帶槍械，常自行改槍、買槍，然後到偏僻山區試槍，享受後座力及連發帶來的快感。

警方循線查出蔡嫌開車正前往南投山區去試槍，為避免上次員警受傷的意外，這次選在鄉間農路，出動4輛偵防車前後包夾，一攔下蔡嫌的車，立即奮勇破窗壓制，副駕駛座1名女子嚇得大聲尖叫，隨後在車內查扣手槍2枝、霰彈槍1枝、彈匣4個、毒品咖啡包70包、手槍子彈31顆、霰彈38顆、零組件1批、車牌2面等證物。

▲▼台中警方逮捕的蔡嫌男子，去年同樣衝撞警車，造成4名刑警受傷。（圖／ETtoday資料照）

另外再由蔡嫌帶往彰化縣秀水鄉1處鐵皮屋，搜索制式手槍1枝、彈匣2個、霰彈25顆、手榴彈1顆、土製爆裂物1顆、槍枝零組件1批等械彈，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、偽造文書及妨害公務等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。