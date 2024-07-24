　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捷豹男試槍遭包夾破窗...副駕妹驚叫！去年撞警車傷4人也是他

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年10月間在河南路攔截1輛黑色賓士車，40歲蔡姓駕駛為求突圍，衝撞偵防車，造成4名刑警被玻璃割傷，當場查獲長短槍9支，不料蔡嫌並未收手，仍享受改槍、試槍帶來的快感，警方6月跟蒐發現蔡嫌駕駛白色jaguar（捷豹）出現在南投名間一條農路，立即出動4輛偵防車前後包夾圍捕，並敲破車窗，車內1名女子嚇得驚聲尖叫，這次又搜出4把長短槍，全案警詢後依槍砲條例等罪嫌送辦。

▲▼台中警方上個月在南投圍捕蔡嫌男子，查獲4把長短槍。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方上個月在南投圍捕蔡嫌男子，查獲4把長短槍。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵七隊去年10月21日在一間大賣場前圍捕槍毒通緝犯44歲黃姓男子及40歲蔡姓駕駛，蔡嫌見黃嫌被逮後，隨即發動車輛要加速駛離，先是往前衝撞偵防車，再倒車衝撞民車，車子被夾在中間，動彈不得，蔡仍踩足油門，造成輪胎空轉，發出尖銳煞車聲，且散發惡臭輪胎味，員警持槍聲嘶力竭高喊「馬上下車」、「不要拚了」、「跑不掉了」，現場氣氛為之緊繃，有如電影情節。

▲▼台中警方上個月在南投圍捕蔡嫌男子，查獲4把長短槍。（圖／民眾提供，下同）

警方在車上取出4把長槍、5把短槍，包括一把有紅外線功能的衝鋒槍，及毛重369公克的海洛因磚，黃嫌被台中地檢署發布毒品通緝，移送執行，而蔡嫌事後因罪證不足釋放。

第一分局發現，蔡嫌仍不改擁槍自重的個性，出入均攜帶槍械，常自行改槍、買槍，然後到偏僻山區試槍，享受後座力及連發帶來的快感。

▲▼台中警方上個月在南投圍捕蔡嫌男子，查獲4把長短槍。（圖／民眾提供，下同）

警方循線查出蔡嫌開車正前往南投山區去試槍，為避免上次員警受傷的意外，這次選在鄉間農路，出動4輛偵防車前後包夾，一攔下蔡嫌的車，立即奮勇破窗壓制，副駕駛座1名女子嚇得大聲尖叫，隨後在車內查扣手槍2枝、霰彈槍1枝、彈匣4個、毒品咖啡包70包、手槍子彈31顆、霰彈38顆、零組件1批、車牌2面等證物。

▲▼台中警方逮捕的蔡嫌男子，去年同樣衝撞警車，造成4名刑警受傷。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台中警方逮捕的蔡嫌男子，去年同樣衝撞警車，造成4名刑警受傷。（圖／ETtoday資料照）

另外再由蔡嫌帶往彰化縣秀水鄉1處鐵皮屋，搜索制式手槍1枝、彈匣2個、霰彈25顆、手榴彈1顆、土製爆裂物1顆、槍枝零組件1批等械彈，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、偽造文書及妨害公務等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

▲▼台中警方逮捕的蔡嫌男子，去年同樣衝撞警車，造成4名刑警受傷。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台中警方逮捕的蔡嫌男子，去年同樣衝撞警車，造成4名刑警受傷。（圖／ETtoday資料照）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
汐止颱風天「撿到2歲女童」急尋家長！　網喊太誇張
快訊／空中狂繞圈82分鐘！　班機挑戰4次驚險降落高雄
快訊／新北某里長「遭怪手重壓頸部」　無生命跡象
審計新村「地標12米榕樹」倒了！　2車慘被壓
也是凱米！「18年前同一天」登陸台灣　網驚：陰魂不散
快訊／全台22縣市「明中午前」達停班課標準　最新預報曝
快訊／跟媽說要出門！　汐止男5分鐘後墜樓亡
快訊／文湖線16：15停駛！　末班車已發
凱米離宜花剩50公里！　粉專：持續猛烈雨勢正要開始
賣場驚見「台人最團結」一幕　萬人笑：暴動歡呼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊 ／雨勢變大！中橫便道土石崩落+雨瀑　今明封閉取消放行

「颱風假雞排」是真的！好玩留言竟變訂單　業者證實已收到錢

捷豹男試槍遭包夾破窗...副駕妹驚叫！去年撞警車傷4人也是他

快訊／颱風天開怪手救車翻覆！新北某里長「遭重壓頸部」無生命跡象

凱米發威！台中審計新村「地標級12米榕樹」倒了　2車被壓恐全毀

凱米直撲北台灣　台電桃園區處全面動員修剪山區樹竹防颱

快訊／跟媽說要出門！新北汐止男5分鐘後墜樓身亡　她聞巨響嚇傻

竹縣府又有人涉賄　工務處1約聘人員羈押禁見

凱米颱風來襲！國3林邊交流「這路段」開放民眾停車

凱米襲新北！新店北宜路變電箱疑爆炸　附近店家民宅停電

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

安芝儇、趙娟週跳疾風街道　各站一三壘側應援神同步！

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

快訊 ／雨勢變大！中橫便道土石崩落+雨瀑　今明封閉取消放行

「颱風假雞排」是真的！好玩留言竟變訂單　業者證實已收到錢

捷豹男試槍遭包夾破窗...副駕妹驚叫！去年撞警車傷4人也是他

快訊／颱風天開怪手救車翻覆！新北某里長「遭重壓頸部」無生命跡象

凱米發威！台中審計新村「地標級12米榕樹」倒了　2車被壓恐全毀

凱米直撲北台灣　台電桃園區處全面動員修剪山區樹竹防颱

快訊／跟媽說要出門！新北汐止男5分鐘後墜樓身亡　她聞巨響嚇傻

竹縣府又有人涉賄　工務處1約聘人員羈押禁見

凱米颱風來襲！國3林邊交流「這路段」開放民眾停車

凱米襲新北！新店北宜路變電箱疑爆炸　附近店家民宅停電

韓網熱門／700人熱議！後悔當偶像的追星族　回首才發現苦痛佔95％

網友「洗版」求放假　陳揮文怒：我當總統就取消颱風假

《全員請上車》開播7個月驚傳收攤！　電視台認了：目前暫停錄影

快訊／台鐵和仁路段電車線倒塌　土石流淹軌道

政策打房3年半全破功　專家揭房價越打越高真相

快訊 ／雨勢變大！中橫便道土石崩落+雨瀑　今明封閉取消放行

凱米來襲又有地震！16:29花蓮秀林規模3.1　「2縣市有感」

西安上百名大學生暑假打工受騙　涉事企業遭停業

社團高齡化！桃園扶輪社年逾70社友「只是年輕小老弟」

性侵媽媽未遂！泰17歲少年揪鄰居「私刑正義」　打死惡狼

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

社會熱門新聞

即／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓命危搶救中

「桌球甜心」未禮讓撞死人！　竟甩鍋救護員

即／凱米強風吹倒巨樹　高雄女騎士慘被壓死

歌詩達郵輪「千人擠甲板」畫面曝　怒喊：黑心船公司

新莊水電工觸電亡　兒見爸倒地急報案

假遺囑盜領上億遺產！律+警聯手　檢大規模拘捕41人

驚悚畫面曝！凱米強颱吹倒路樹　無辜女騎士被壓命危

颱風夜桃警掃蕩色情　出租套房見泰女從事性交易

桌球甜心成名史起底！　撞死人甩鍋恐重判

倉庫內左右晃動！男同事狂頂喊：很久沒做了　她嚇壞抵抗

即／跟媽說要出門！新北汐止男5分鐘後墜樓身亡

北市已婚女警官當街擁吻下屬懲處出爐

即／水上行車畫面曝！凱米強降雨釀永康多處淹水

即／高雄旗津海水倒灌　水淹半顆輪胎高

更多熱門

相關新聞

國1彰化2起追撞　2駕駛受傷

國1彰化2起追撞　2駕駛受傷

國道1號北上189公里彰化路段，今(11日)清晨發生2起、共5車的追撞意外，先是2輛貨車碰撞，駕駛受困車內，消防局緊急動用破壞剪機具將人救出；另一起則是休旅車和轎車、拖板車碰撞後四腳朝天，駕駛自行爬出車外臉部撕裂傷，所幸2人皆無生命危險，但也因此造成回堵8公里，肇事原因及責任正由國道警方進一步釐清中。

3車包夾掃射20槍駕駛中彈亡　二審結果出爐

3車包夾掃射20槍駕駛中彈亡　二審結果出爐

酒駕開女兒「生日禮物」撞警車　男子慘了

酒駕開女兒「生日禮物」撞警車　男子慘了

2機車撞救護車4傷　騎士：沒聽到鳴笛聲

2機車撞救護車4傷　騎士：沒聽到鳴笛聲

違停遭警攔查4人逃逸移工　流竄台中工地打工

違停遭警攔查4人逃逸移工　流竄台中工地打工

關鍵字：

積架男試槍包夾撞警車中一分局

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓命危搶救中

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

即／確定了！台中市宣布明天停班課

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

金門直接宣布「明日停班停課」　7縣市今晚可知答案

快訊／全台22縣市「明天中午前」都達停班課標準　最新風雨預報曝

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面