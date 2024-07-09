3車包夾掃射20槍！駕駛中彈亡「長腿妹嚇瘋逃命」　二審結果出爐

▲涉嫌大寮88橋下槍擊案的多名嫌犯，二審結果出爐。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區88快速道路橋下2022年11月8日凌晨發生槍擊，兩派人馬因在KTV起口角結怨，在大馬路開車追逐持槍掃射超過20槍，造成26歲侯姓男子中彈死亡、翁姓男子腿部受傷。高雄地院一審依殺人、槍砲彈藥管制條例等罪，將開槍的5人各判18年4月到12年6月不等徒刑，全案上訴，高雄高分院今（9）日上午宣判，考量部分被告與死者家屬達成和解，曾男、宋男、黃男、沈男等4人改判12年至13年4月，其餘林男、李男、胡男等3人則維持原判。

槍擊案發生在2022年11月，兩派人馬在鳳山區KTV發生口角衝突，雙方先在網路上叫陣相約談判，其中一方在通訊群組「新草衙」號召人馬，群組中22歲林姓男子等人回應「集合」、「部隊集合」準備火拼，多人取得仿衝鋒槍、德國MP5K衝鋒槍、美國COBRA制式手槍、巴西TAURUS手槍及美國GLOCK廠牌手槍共6把、乘坐3台車出發。

▲林姓嫌犯等8人分開3車，在88橋下猛轟20槍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林男等人開車途中，在台88橋下發現對方翁男、侯男的轎車，於是馬上迴轉，趁停等紅燈之際就持槍猛轟，共掃射至少20槍，彈著點都落在駕駛座附近，BMW車上侯姓男子的女友和劉姓友人嚇瘋，趕緊下車逃命，事後BMW駕駛25歲侯男頭部中彈死亡，CAMRY車27歲翁男則腿部受傷。

警方後續緝捕到涉嫌開槍的林姓主嫌（22歲）等3人，也同步起出涉案的槍枝，初步清點共有4支長槍和4支短槍，幾乎都是制式槍械，火力強大，全案7名嫌犯都避重就輕，也辯稱沒有殺人的犯意，只是想開槍警告一下而已，但仍被檢方依共同殺人罪將7嫌起訴。

▲警方起出大批槍枝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄地院去年9月一審宣判，將開槍的沈男、曾男、宋男、黃男和林男等5人各判18年4月到12年6月不等徒刑，李男則是在槍案發生前脫隊離開，僅依藏匿人犯罪判刑1年10月，胡男則判刑1年。

全案上訴高雄高分院，合議庭今日上午宣判，因曾男、宋男、黃男、沈男已與侯姓死者家屬達成和解，獲得撤銷改判改判12年至13年4月不等徒刑，其餘林男、李男、胡男等3人維持原判，全案可上訴。