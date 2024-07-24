歌詩達改行程「167名旅客一度拒下郵輪」　航港局急登船協調

▲歌詩達郵輪改行程引發旅客不滿，船公司與旅客代表協調。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

從基隆港出發日本沖繩5天4夜的歌詩達郵輪，因凱米颱風來襲，除5天行程縮水4天、3度更改行程外，旅客得從高雄港下船自行北上，千名旅客擠大廳怒吼退錢，百人拒絕下船。交通部航港局表示，經協商後和平落幕，今中午旅客全數下船，由旅行社安排遊覽車接駁北上。

歌詩達莎倫娜號（COSTA SERENA）原訂於7月21日至25日行駛基隆–石垣島那霸–基隆航程，載運旅客3389人，因受凱米颱風影響變更行程至日本那霸，並縮短行程由原訂5天縮短至4天，提早返台，停靠港口因應颱風動向並變更為高雄港，該郵輪於今日上午7時順利靠泊高雄港，不過卻引發旅客不滿。

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船方原已承諾提供旅客團費以4天收取，等同退1天差額，並退給旅客消費抵用金100美元補償方案，靠港後大多數旅客搭乘船方安排接駁車輛離港，但仍有167位旅客不滿意船方補償方案而延遲下船。

▲▼歌詩達郵輪改行程引不滿，船公司與旅客協調，並將接駁旅客北上。（圖／航港局提供）

交通部航港局上午11時邀集高雄市政府消保官、港務警察、觀光署委請品保協會及船方代表登船與旅客進行協商，航港局表示，已獲歌詩達公司善意回應並與旅客達成協議，該公司承諾將於兩周內邀集消費者代表、13家代理旅行社共同協商，表達訴求旅客並已於今日上午12點07分全數下船，由旅行社安排遊覽車接駁旅客返回基隆、台北、台中及高雄左營高鐵後平和落幕。

航港局表示，旅客反映訴求包括本次團費退費50%、原船東承諾的補貼方案不變、此次從高雄港離開的旅客至定點後的返家交通補貼，以及由歌詩達公司於兩周內主動召集13家旅行社針對此事召開會議。該案後續，航港局將會同觀光署督促歌詩達公司及13家旅行社積極處理，以保障消費者合理權益。