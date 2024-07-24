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強颱凱米來襲長者疑強風吹倒受傷　南警呼叫救護包紮平安送返家

▲白河分局白河派出所警員陳吉田、陳耘賢，將受傷長者平安送回榮民之家，由機構人員接手照料及聯繫家屬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「警察！警察！有民眾跌倒可以來幫忙嗎?」凱米颱風日，台南市警白河分局白河所接獲民眾報案電話，稱有一名老翁倒臥路邊、受傷，需警方盡速到場救助，因轄內鹿寮水庫、白河水庫相繼洩洪，警方不敢大意，立即趕赴現場了解。

白河分局白河派出所警員陳吉田、陳耘賢，接獲值班臺通報後，於中山路與中正路口，發現1名9旬秦姓長者手部流血，警方立即請119派遣救護車到現場協助檢查、處理傷口，警方安撫老翁情緒，同時於對話過程中發現該名老翁無法流暢溝通，且全身遭大雨淋濕，經員警悉心反覆拼湊，推測老翁係從轄內榮民之家外出採買，因天雨路滑，及強風致摔倒受傷。

考量老翁年事已高且風雨漸增，警方主動協助護送老翁返回榮民之家，由機構人員接手照料及聯繫家屬，民眾及榮民之家人員對警方積極為民服務的工作態度，表達讚許及感謝。

白河分局呼籲，颱風來襲期間，請民眾避免外出，如欲外出必須隨時提高警覺，維護自身安全，若有需警方協助，可隨時撥打110或分局各派出所電話，警方將立即到場處理。

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