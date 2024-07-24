賣場結帳！她驚見「台人最團結」一幕　萬人笑：暴動歡呼

▲許多人都希望明天再放一天颱風假。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

北北基桃、新竹縣與宜蘭縣將在今（24日）晚上8點宣布明天是否放颱風假，而一名網友稱，昨天在賣場結帳，見到所有人低著頭狂更新「人事行政總處」上班上課頁面，讓原PO笑虧「台灣人對颱風假的執念！」引來2萬人回應，「最團結的時候！」

一名女網友在《Threads》表示，昨天她去賣場買牙膏，正在排隊等結帳時，看到所有人都低著頭，而且都還有一個共通點，手機螢幕頁面都顯示「行政院網站」，讓原PO笑虧「台灣人對颱風假的執念！」

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文章曝光後，引來2萬人點頭笑讚，「宣布的時候我人在超商，所有陌生人同時嗨起來說：趕快採購明天要吃的東西！明天放假！超好笑」、「最團結的時候」、「人事行政總處存在感最強的時刻」、「暴動歡呼」、「我上班，也打開狂刷...然後不顧公司監視器跟同事在用電腦看整點新聞」。原PO也回應，「8點大家都露出笑容！」

還有網友曝超商店員與客人天差地別的心情，「會不會太開心了，然後大家一起Ya！一旁的賣場店員面無表情一起Ya！」

至於是否會連放2天颱風假，北北基桃、新竹縣與宜蘭縣將在晚上8點公布，其他縣市尚未公布時程（不斷更新頁面）。而台北市長蔣萬安的臉書粉專，已湧入網友狂喊「放3天太多，但2天絕對是德政」、「明天再一天好不好」、「明天再放，就是全台最帥的男人」、「颱風今晚深夜進入宜蘭縣，這颱風停留台灣要到明天，所以明天早上上班途中時間是狂風暴雨」、「希望今天早點宣布明天是否停班停課」。

氣象署指出，強颱凱米中心在今晚到深夜接觸台灣東北部跟東部沿海，深夜登陸在台灣北部陸地，明天清晨就會進入台灣海峽北部。

▼凱米颱風路徑及未來天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

