快訊／高雄百貨業全放颱風假　夢時代壓軸宣布5點休館員工譙翻

▲高雄夢時代宣布今日下午5點休館。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

強颱凱米颱風撲台，高雄今(24日)午後風雨越來越大，南霸天漢神率先宣布營業至下午4點30分，其他業者紛紛跟進，夢時代則是壓軸宣布營業至下午5點，遭大票員工譙翻。

根據氣象署預報，今明颱風影響最為劇烈，下午各縣市風力恐達10至11級。高雄今日除了SOGO百貨外，其他百貨均在上午7點左右確定正常營業，不過中午過後風力雨勢逐漸增強，百貨員工在網上哀嚎，怒批「嗜血企業」、「沒良心」、「放我們回家」、「希望高層顧慮員工安全」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

考量安全，漢神百貨、漢神巨蛋今日中午率先宣布，今日營業至下午4點30分，隨後，其他百貨業者一一跟進，均於下午4點30分休館，MLD台鋁生活廣場則是營業至下午3點。

隨著百貨業者一一跟進，不過夢時代仍遲遲未公布，不少員工在社群論壇上譙翻，「不用顧安全問題嗎」、「可以放假嗎」、「還不休館」。業者最後於下午3點05分宣布，今日營業至下午5點。

高雄各百貨營業時間如下：

漢神百貨：下午4點30分

漢神巨蛋：下午4點30分

夢時代：下午5點

大立百貨：下午4點30分

大統五福店：下午4點30分

義享時尚廣場：下午4點30分

義大世界購物廣場：下午4點30分

新光三越左營店：下午4點30分

新光三越三多店：下午4點30分

SKM Park Outlets 高雄草衙：下午4點30分

高雄大遠百：下午4點30分

SOGO高雄店：休館一天

MLD台鋁生活商場：下午3點

岡山樂購廣場：下午4點30分

Global Mall 環球新左營車站：下午4點30分

影城部分，岡山秀泰影城、夢時代秀泰影城正常營業，將視風雨狀況評估進行調整。

高雄大遠百威秀影城於晚間8點起暫停營業，今日場次線上退票免收手續費，已取票者則可持票根於7日內辦理退票。台鋁影城配合商場營業至下午3點。

大立in89豪華影城調整營業時間至晚上8點；in89駁二電影院今日則暫停營業，已購票者可全額退票。草衙國賓影城、義大國賓影城營業至下午4點，若已預購今晚4點後的電影場次，可於恢復營業時間後，持電影票至購票地點更換其他場次。