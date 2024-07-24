坦言2026候選人「一將難求」　柯文哲曝：正在找台中市長人選

記者袁茵／台北報導

面對2026年九合一大選佈局，民眾黨主席柯文哲日前表示，縣市長選舉「有就有、沒有就算了」，並認為議員還是主要戰力，確保第三勢力可以在台灣繼續扎根下去。針對各縣市會不會推派候選人？柯文哲23日進一步直言「一將難求」，但也透露正在找台中市長選舉的人選。

民眾黨新北市議員陳世軒23日晚間與柯文哲在釣蝦場合體開直播，由於颱風凱米來襲，因此主題為「文哲跟世軒在颱風夜裡的釣蝦處女秀」，陳世軒也透露，柯是他的「第一號釣友」，因此很緊張。

而身兼民眾黨新北市黨部主委的陳世軒，也擔任起主持人的角色，詢問柯文哲對2026年民眾黨在新北市的期許為何？柯文哲回應，最大期許當然是市長選贏、每區都有議員，進而有龐大的黨團，不過柯也大讚陳世軒1個人的戰鬥力夠強。

至於藍綠要派誰角逐2026新北市長選舉？柯文哲先是說「Who knows（誰知道）」，隨即盤點民進黨應是民進黨秘書長林右昌、立委蘇巧慧，以及原本呼聲最高卻因涉貪收押的前海基會董事長鄭文燦，國民黨則有立委洪孟楷、台北市副市長李四川和新北市副市長劉和然，「唉！算了算了，反正等半年前再來煩惱。」

面對2026除了拓展議員席次外，是否也要推派縣市首長候選人？柯文哲坦言「要找人」，但「要選市長，一將難求。」因為沒當過議員、立委就要直接選市長，這個很困難，「一將難求，怎麼培養厲害的戰將，不容易。」

柯文哲也認為，2026不要為了選而選，總是要有一定的實力，別選出來變成4％遭人嘲笑，「還是要努力找人，剩下2年5個月要培養這麼強的候選人，不容易。」

隨後，有網友詢問，2026台中市會不會推市長參選人？柯文哲直言「正在找人」、「找得到人就選」。

▼民眾黨新北市議員陳世軒與黨主席柯文哲釣蝦。（圖／翻攝自YouTube／陳世軒）