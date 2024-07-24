「為何不挑中午」宣布颱風假！全場怒：比不放...被罵更慘

▲2018年瑪莉亞颱風來襲，北北基下午4點起停班課，捷運站被下班人潮塞爆。（圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

全台僅除了金門，其餘21縣市都停班停課，而一名網友直言，今（24日）中午過後才有強烈風雨來襲，「那為何不中午再宣布放假呢？」文章曝光後，不少人都想起2018年瑪莉亞颱風的「4點下班之亂」，當時捷運人潮塞爆、交通也大打結，因此有人直言「放中午比放錯或不放，被罵得更慘！」

一名網友在PTT表示，今早許多地方雨勢尚不明顯，要到中午或下午過後才有風雨，這讓原PO好奇拋問，「那為何不中午再宣布放假呢？」

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底下網友開噴，不但會被民眾罵翻，且沒時間做好防颱準備，「會被罵擾民」、「案例這麼多！自己去翻啦」、「你可以在剛好17級陣風在吹的時候宣布阿」、「是不需要回家車程時間嗎」、「沒考慮下班下課的狀況嗎？傻」、「可以4點再放 ，阿北示範過」、「你怎麼在大風大雨的狀況下班？」「之前有過啊，下班時間雨大到視線不佳..很危險」、「中午宣布放假回到家也是5、6點了啦，某年從堤頂一路塞到市民大道記憶深刻」；更有網友直言，「放中午比放錯或不放，被罵得更慘！」

上述所提到的4點宣布停班課，是2018年瑪莉亞颱風，當時造成「下班之亂」，北北基於上午9時與氣象局視訊會議，宣布下午4時起停止上班及上課，造成交通壅塞大打結，引起許多民眾抱怨，時任台北市長柯文哲受訪時表示，若重來一遍，會宣布晚上停班停課，而非下午4時，對於該次的錯誤，並坦言「我也學到一課」。