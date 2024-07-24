民調／44.9%民眾認同國會改革「暫時處分」　近5成挺大法官判違憲

▲國民黨立委高舉火鶴花慶祝國會改革法案三讀。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭19日針對國民黨、民眾黨力推的「國會改革相關法案」做出暫時處分判決，根據《鏡新聞》今（24日）公布最新民調，對於憲法法庭的「暫時處分」，有44.9%民眾認同、30.3%不認同。若最後憲法法庭宣告違憲，則有近五成、49.6%的民眾認同，30.7%民眾不認同。

憲法法庭於19日對於立法院職權行使法修法內容裁定暫時處分，根據《鏡新聞》最新民調，有17.6%民眾表示非常認同、還算認同27.3%、非常不認同15.4%、不太認同14.9%，另有24.8%未表態。

民調也調查，若憲法法庭最後對國會職權修法內容宣告違憲，則有將近五成、49.6%的民眾表示認同，其中非常認同21.8%、還算認同27.8%，有30.7%民眾表示不認同，非常不認同則有16.8%、不太認同13.9%，另有19.8%未表態。

另外，對於藍白兩黨立委正在推動縮短中國籍配偶取得身分證年限從六年所短成四年，有39.3%民眾表示贊成，其中非常贊成13.3%、還算贊成26.3%，不贊成縮短年限的民眾有51.7%達五成以上，其中非常不贊成31.8%、不太贊成19.9%，另有9%未表態。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年7月20日至7月22日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話544人、手機541人、共1085份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源是鏡電視。

