柯文哲稱「戰略考量」2026應選台南　黃暐瀚列6點：台中機會大

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者崔至雲／台北報導

日本學者小笠原欣幸日前分析，民眾黨若要避免泡沫化，黨主席柯文哲在在2026年應參選台中市長，但柯文哲認為，戰略考量應該是選台南跟高雄。對此，媒體人黃暐瀚今（24日）列出6點支持小笠原欣幸的論點，並指出，若要改變「小藍」的現況，「2026灘頭堡」除了台中，柯文哲還有什麼機會？

黃暐瀚今天在POP Radio《撞新聞》節目中談到，小笠原欣幸日前撰文分析台灣政治局勢。針對民眾黨陷入「小藍」形象包袱，聲勢下滑的狀況，他提出「柯文哲選台中市長，以避免民眾黨泡沫化」的分析。柯文哲聞言回應「小笠原畢竟是學者，是分析家，如果真的要戰略考量，應該是選台南跟高雄，怎麼會選台中」？

「怎麼會選台中？因為台中的勝選機率最高」，黃暐瀚列出六點指出，1、台北黃珊珊，新北黃國昌，民眾黨已經「有人」，難道柯要跟雙黃初選？2、柯文哲在台北新北的得票並不漂亮，台北23%，新北26%；3、柯文哲支持度最高的兩都是桃園跟台中，台中破30%得票；4、桃園有現任市長張善政，要尋求連任，若選桃園，將挑戰現任者；5、台中盧秀燕任期屆滿，若參選，對手沒有現任優勢，藍綠對手為江啟臣、何欣純；6、台南高雄綠營大幅領先，幾乎沒有勝算，台南賴一人得票就超越侯柯。

「為什麼是台中？因為只有台中勝選機率最高，又能一舉擺脫「小藍」的包袱」，黃暐瀚說，「小笠原的分析，我完全同意」，先前專訪柯文哲，他的說法是「不選2026，續選2028」，他覺得很合理，但如果現在情勢改變，已然放棄2028？「2026灘頭堡」除了台中，柯文哲還有什麼機會？

不過，黃暐瀚也說，還是那句話「要選不困難，選贏不容易」，柯文哲選不選2026？是求參選？還是想勝選？都得由他，自己決定。