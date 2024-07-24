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倉庫內左右晃動！男同事狂頂喊：跟老婆很久沒做了　她嚇壞抵抗

▲高雄男狂頂女同事，被依照強制猥褻罪判刑1年。（圖／翻攝自司法院裁判書系統，下同）

▲高雄男狂頂女同事，被依照強制猥褻罪判刑1年。（圖／翻攝自司法院裁判書系統，下同）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子2022年間竟趁著女同事中秋連假加班時，從後方襲胸，見女同事拒絕，他還稱「很久沒跟老婆做了」，用下體狂頂對方。女同事不甘受辱，決定報警處理。高雄地方法院日前依強制猥褻罪將阿雄判刑1年，可上訴。

判決指出，阿雄（化名）與小君（化名）是同事關係，2022年9月間他開著堆高機進入公司倉庫內，見小君在一旁抄寫資料，竟突然朝小君走去，雙手伸進小君的內衣內襲胸。小君頓時嚇壞，隨即轉身推開阿雄，不料， 阿雄竟又強拉小君的右手撫摸自己的下體，甚至從後方壓制小君，再用下體頂小君的屁股，強拉小君褲頭。小君不斷反抗，這才從狼爪中逃脫，她不甘受辱，決定報警處理。

小君在警詢時表示，當時是中秋連假，她到公司加班，而阿雄猥褻她時，她有嚴正拒絕「不可以、不要」，並緊抓自己的衣服下襬，叫阿雄「去找你老婆」，沒想到對方竟回稱，「我跟我老婆已經很久沒做了」。接著就隔著褲子扣住她的下體，讓她無法離開，用其起了生理反應的下體，頂她的身體。

▲高雄男狂頂女同事，被依照強制猥褻罪判刑1年。（圖／翻攝自司法院裁判書系統，下同）

阿雄辯稱，跟小君在倉庫內是在看產品的品質，另外，從現場畫面上看到2人在左右晃動，「是因為我要跟小君要錢，很激動才會晃動」，否認有猥褻小君的行為。

但法院調查發現，小君指證歷歷，且多次的証述均大致相符，小君還在連假後向公司提出性騷擾的申訴，經查看相關證據，法院不採信阿雄的說詞，依照強制猥褻罪判處阿雄有期徒刑1年，全案仍可上訴。

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