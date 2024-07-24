詐團男違停害女騎士車禍亡　1原因緩刑沒了

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子2021年3月間在路口違規停車，占用車道一半以上的空間，導致女騎士A與另一名騎士發生擦撞，送醫急救宣告不治，鄭男一審被判處有期徒刑3個月，緩刑2年。檢方認為量刑過輕，提出上訴；二審法官考量到鄭男在此案宣告之前，因涉及詐騙案件被判刑1年10個月確定，顯然不適合宣告緩刑，最終裁定撤銷原判決，另依過失致死罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲鄭男違停害女騎士發生車禍，傷重不治。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男2021年3月間將一輛小客車違規停放在高雄市林園區忠孝西路與文化街路口，占用車道一半以上的空間，隨後便離開現場，不知去向；大約10分鐘之後A女騎乘機車行經該路口，為了閃避鄭男違停的車輛，不慎與另一名騎士發生碰撞，身上多處骨折，送醫急救仍宣告不治。

鄭男一審被依過失致人於死罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。但檢方認為，一審量刑僅3個月顯然過輕，難以達到警惕之效，有罪刑不相當的疑慮。

高雄地院二審法官認為，從高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見書、法醫解剖報告等證據看來，A女的死亡與鄭男的過失行為具有相當因果關係，檢方上訴指摘原判決不當，確實有理。

法官接著提到，經查，鄭男在本案宣告之前，因加入詐騙集團涉犯違反組織犯罪防制條例等案件，被法院判處有期徒刑1年10個月確定，顯然不符合緩刑宣告的要件，考量到他已經坦承犯行，也與被害人家屬達成調解並賠償完畢，最終裁定撤銷原判決，另依過失致死罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案確定。