　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3男玩國王遊戲聯手侵犯年輕妹！1人還選上鄉代表　二審都判4年半

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲外型亮麗的女子玩國王遊戲，慘遭3男拉上床猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名女子小琪(化名)與羅姓男子等3名男友人到KTV喝酒唱歌，又回到住處續攤聊天，不料3男竟假藉玩「國王遊戲」強行脫去小琪衣物猥褻，讓她當場崩潰哭喊「不要」，留下心理創傷，直到就醫全案才曝光，其中羅男在被檢方羈押期間選上鄉代表，交保後立即宣誓就職。全案經屏東地院審理，一審依3人犯二人以上共同犯強制猥褻罪，各處4年6月徒刑。3人不認罪，上訴指控小琪證言不實，但高雄高分院不採信，駁回上訴。可上訴。

判決指出，女子小琪於前年8月7日晚間，和朱、羅、陳姓3名男友人到某卡拉OK處飲酒歡唱後，又返回住處客廳喝酒聊天，期間大家玩起國王遊戲，規則為4人猜拳決定輸贏，贏家可以命令輸家完成特定指令。

遊戲過程中，小琪一度成為輸家，聽令撫摸陳男下體，朱、羅、陳3人見狀大為興奮，一等陳男猜贏成為國王，就下令大家一起撫摸小琪的胸部和下體，陳和羅也分別架住小琪的左、右手臂，將她從客廳強拉到房間床上，無視小琪抵抗、驚喊「不要」，3人合力脫掉她衣褲，分別強吻、搓揉她胸部並撫摸下體。事後小琪身心受創，到醫院就診，經醫院通報，全案才曝光。

審理時，3男皆否認有強制猥褻犯行，也否認看到另外兩人有犯案，朱表示他沒有強脫小琪內褲，其他兩人也沒有強拖小琪進房，大家只是在玩國王遊戲指定動作，雖然陳有摸小琪胸部、他也有摸小琪下體，但會摸也是因為遊戲的規定。

不過法官認為小琪證述一致，且案發後曾立即傳語音訊息給鄰居警察友人哭喊「救我」，當時友人前來探察，看到小琪哭到無法表達、身上洋裝胸部處衣物外掀等情，也能佐證小琪證詞。法官指出，朱在共犯結構中為指揮地位上位的共犯、陳則用手指撫摸小琪下體，另羅即便參與程度較輕，卻否認全部犯行，態度最為惡劣，皆依犯二人以上共同犯強制猥褻罪，各處4年6月徒刑。

3人覺得判太重又上訴，堅稱是玩國王遊戲，並無強制行為，而且小琪刻意隱瞞當時玩遊戲、摸陳男下體等情，可見證詞難以相信。法官不採信這些說法，且3人自述和小琪關係良好，小琪並沒有誣陷他們的動機，另外還有3人曾向小琪表達歉意、要她高抬貴手等通訊紀錄，判定3人犯行屬實，駁回上訴。可上訴。

ET快訊
拜登和家人討論是否退選！　辯論癡呆成最後稻草
勾搭學長妻！　帶回家過夜摩鐵激戰3次
孫盛希等十年封后哭了　「跟楊乃文沒說半句話」原因曝
快訊／高雄兩線三星警官猝死
閃婚越南妹！年薪200萬台男「月給13萬」1原因想離婚：撐不
高級燒肉店吃到蟑螂　店家「整桌8折補償」！他傻眼：都咬爛了
每天吃香蕉通便！她「心跳剩42下」昏迷洗腎　醫曝1類人小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超派！火爆男左手一敲後擋風玻璃破了　目擊者驚：拳頭鐵做的？

轎車鬼切撞機車！騎士倒地車還在跑　「AI機車」神奇影片曝

高雄兩線三星警官疑心臟不適　就醫返家後再送急救不治

台南婦採芒果不慎跌落3米深溪溝　右肩脫臼送醫

苗栗無業男開賓士　原來販毒給鄉親...落跑沒出庭被通緝

前海巡人員勾搭學長妻！帶回家過夜摩鐵激戰　判賠38萬確定

快訊／貢寮外海1女落水！漂浮海面嚇壞民眾　送醫搶救不治

3男玩國王遊戲聯手侵犯年輕妹！1人還選上鄉代表　二審都判4年半

網紅儒哥台14線遭砂石車逼車！女學生被撞險捲輪下　警方開罰了

高雄三寶「鬼之左切」　騎士前空翻360度慘摔

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

超派！火爆男左手一敲後擋風玻璃破了　目擊者驚：拳頭鐵做的？

轎車鬼切撞機車！騎士倒地車還在跑　「AI機車」神奇影片曝

高雄兩線三星警官疑心臟不適　就醫返家後再送急救不治

台南婦採芒果不慎跌落3米深溪溝　右肩脫臼送醫

苗栗無業男開賓士　原來販毒給鄉親...落跑沒出庭被通緝

前海巡人員勾搭學長妻！帶回家過夜摩鐵激戰　判賠38萬確定

快訊／貢寮外海1女落水！漂浮海面嚇壞民眾　送醫搶救不治

3男玩國王遊戲聯手侵犯年輕妹！1人還選上鄉代表　二審都判4年半

網紅儒哥台14線遭砂石車逼車！女學生被撞險捲輪下　警方開罰了

高雄三寶「鬼之左切」　騎士前空翻360度慘摔

寵物店老闆友人不忍了！公開對話截圖　怒斥2樓「玩文字遊戲」

策進會舉辦座談會　解答港人居留台灣問題

超派！火爆男左手一敲後擋風玻璃破了　目擊者驚：拳頭鐵做的？

賴清德頒褒揚令　表彰殉職海虎艦3官兵：國家永遠以你們為榮

手機就能嗶進站！　台鐵7月開放悠遊付「嗶乘車」9月還能買月票

轎車鬼切撞機車！騎士倒地車還在跑　「AI機車」神奇影片曝

豪雨炸花蓮　秀林鄉4潛勢溪流列「土石流黃色警戒」

5個炎夏娛樂提案　享受夏日又能輕鬆避暑

音樂是超越語言的力量！　蔡英文感性祝福「金曲獎」

幕後／禁伐補償加碼26億從哪來？　行政立法2度密商提解方

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！

畫面曝光逆轉案情！高雄男坐博愛座被2人揮拳推撞車廂玻璃

即／汐止休旅車路口違規左轉　騎士撞上不治

3男玩國王遊戲侵犯正妹　1人還選上鄉代表

日本代購「夾帶加熱菸」遭警逮

台灣重要藝術家石晉華車禍亡　享壽60歲

騎車自摔遭撞不治　石晉華最後身影曝

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

抖音辣模「直播間當機房」！天道盟詐3千多萬

更多熱門

相關新聞

小琉球光頭男尾隨潛水女教練！闖入住處舉止詭異

小琉球光頭男尾隨潛水女教練！闖入住處舉止詭異

屏東小琉球一名男子，不明原因騎車一路尾隨一名潛水女教練，還跟到住宿處闖入住宅，女教練發現後立即尖叫，男子才離開。對此，警方表示已經訪查周邊及調閱監視器，以利查明嫌疑人身分追緝到案。

快訊／下班注意！8縣市豪大雨特報　警戒區曝

快訊／下班注意！8縣市豪大雨特報　警戒區曝

潮州房市受惠交通建設　全面坐穩2字頭

潮州房市受惠交通建設　全面坐穩2字頭

傳屏東蓋先進封裝廠　台積電：目前無具體計畫

傳屏東蓋先進封裝廠　台積電：目前無具體計畫

撞死懷孕8個月愛妻！美20歲男酒駕害死妻兒

撞死懷孕8個月愛妻！美20歲男酒駕害死妻兒

關鍵字：

強制猥褻國王遊戲司法判決犯罪屏東

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面