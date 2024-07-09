分手氣罵前男友「吃軟飯」　她說4句話被判3個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小晗（化名）分手之後，竟在臉書發文公開罵前男友「騙砲」、「吃軟飯」、「詐欺」、「恐怖情人」，還公開對方的個資，因而挨告。高雄地院法官日前審理此案，認為小晗發布的文章內容確實對前男友的名譽造成侵害，日前依非公務機關非法利用個人資料罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小晗在臉書發文罵前男友，結局卻害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小晗分手之後，竟在2021年間透過臉書粉絲專頁，張貼文章批評前男友，內容包含「騙砲」、「吃軟飯」、「詐欺」、「恐怖情人」等不雅詞句，還做出「（男方）家族都有病」等不實指控，因而被前男友一狀告上法院。

小晗到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。高雄地院法官認為，小晗並非公務機關，僅因為感情糾紛，就在未經前男友同意之下，擅自公開男方的姓名、暱稱、生日等個人資料，還發布帶有誹謗、侮辱言詞的文章，導致男方名譽受損。

法官指出，「騙砲」、「吃軟飯」、「詐欺」、「恐怖情人」等詞句，依照社會一般人的認知看來，的確會讓當事人感到難堪、不快，也會對當事人的人格、社會評價造成貶損，確實屬於公然侮辱，考量到小晗已經坦承犯行，但至今仍未與前男友和解，最終依違反個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。