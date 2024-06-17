涉性騷遭貪警勒索「60萬吃案費」　淡水富二代給錢慘了

▲新北市淡水區許姓地主之子遭提告性騷擾，製作筆錄時承辦刑警蔡至恩告訴他「可以擺平案件」，他支付10萬後向議員陳情，全案因此曝光。（蔡姓兄弟合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水警分局偵查員蔡至恩（現改名為陳宥邑），與其兄長蔡至儒因向涉性騷擾的許男勒索60萬元「吃案費」，各遭判12年2月及6年，全案雖定讞，陳卻逃亡。然而，許男交付10萬現金給陳後，害怕自己淪為待宰肥羊，向議員陳情。士林地檢署偵結，依非公務員對公務員違背職務行賄罪起訴。

起訴指出，2021年4月21日許姓男子涉強制猥褻、性騷擾黃姓女子，黃女4月24日到淡水分局中正路派出所報案，受理員警認該案屬強制猥褻案，轉偵查隊由陳員接辦，豈料改以傷害罪可迅速找到嫌疑人」，但蔡擅自改以傷害案製作筆錄，且未開立報案三聯單。

同年5月7日下午，許邀約陳前往淡水某全家，此時，陳的胞兄走向許問：「你是不是許先生？」，驚許回後，他出示淡水分局偵查隊警員名片給許，許著急問「得否私下處理？」，陳姓胞兄當場表明：「道高一尺，魔高一丈」等語，許隨即了解言下欲收賄之意，乃開口詢問有無行情價。

▲淡水警蔡至恩勒索民眾遭重判12年2個月。（資料圖／記者黃宥寧攝）

陳回：「看你誠意」，並解釋「主要還是要看每個人的社經地位」、「你還有一間公司掛名下」，許聽完後允諾先給10萬，並了解該案如果跑完流程，起碼耗時一年半載，但許明白陳不滿意其數字，則允諾給付50萬。

許隨即在超商內提領10萬給陳男，陳男則說「因為那個時候還沒講說還有刑事這一塊」、「我打給你就直接開到最大，還有一部分兄弟的」並要求60萬（包含已給付10萬）。

許擔心日後將淪為陳姓兄弟檔宰割肥羊，同年5月8日先向議員陳情遭員警勒索，同年5月15日雙方約台南市議會對面收取現金50萬。

一審士林地院認定兄弟犯藉勢藉端勒索財物罪，陳員還犯偽造文書罪，各判刑12年2月、6年，並沒收犯罪所得10萬元。二審高等法院改依收賄罪論處，維持原本刑期，去年9月全案定讞。然而，陳員卻棄保潛逃至今。

許男向檢警坦承犯行，檢方依非公務員對於公務員違背職務行賄罪起訴，而許男交付賄款10萬級別的期約交付50萬，時間、空間密接性，建請法院依接續犯論以一罪，同時考量許男偵查中自白，減輕其刑。