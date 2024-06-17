　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉性騷遭貪警勒索「60萬吃案費」　淡水富二代給錢慘了

▲▼ 淡水警蔡至儒、蔡志恩 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市淡水區許姓地主之子遭提告性騷擾，製作筆錄時承辦刑警蔡至恩告訴他「可以擺平案件」，他支付10萬後向議員陳情，全案因此曝光。（蔡姓兄弟合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水警分局偵查員蔡至恩（現改名為陳宥邑），與其兄長蔡至儒因向涉性騷擾的許男勒索60萬元「吃案費」，各遭判12年2月及6年，全案雖定讞，陳卻逃亡。然而，許男交付10萬現金給陳後，害怕自己淪為待宰肥羊，向議員陳情。士林地檢署偵結，依非公務員對公務員違背職務行賄罪起訴。

起訴指出，2021年4月21日許姓男子涉強制猥褻、性騷擾黃姓女子，黃女4月24日到淡水分局中正路派出所報案，受理員警認該案屬強制猥褻案，轉偵查隊由陳員接辦，豈料改以傷害罪可迅速找到嫌疑人」，但蔡擅自改以傷害案製作筆錄，且未開立報案三聯單。

同年5月7日下午，許邀約陳前往淡水某全家，此時，陳的胞兄走向許問：「你是不是許先生？」，驚許回後，他出示淡水分局偵查隊警員名片給許，許著急問「得否私下處理？」，陳姓胞兄當場表明：「道高一尺，魔高一丈」等語，許隨即了解言下欲收賄之意，乃開口詢問有無行情價。

▲▼ 蔡至恩 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲淡水警蔡至恩勒索民眾遭重判12年2個月。（資料圖／記者黃宥寧攝）

陳回：「看你誠意」，並解釋「主要還是要看每個人的社經地位」、「你還有一間公司掛名下」，許聽完後允諾先給10萬，並了解該案如果跑完流程，起碼耗時一年半載，但許明白陳不滿意其數字，則允諾給付50萬。

許隨即在超商內提領10萬給陳男，陳男則說「因為那個時候還沒講說還有刑事這一塊」、「我打給你就直接開到最大，還有一部分兄弟的」並要求60萬（包含已給付10萬）。

許擔心日後將淪為陳姓兄弟檔宰割肥羊，同年5月8日先向議員陳情遭員警勒索，同年5月15日雙方約台南市議會對面收取現金50萬。

一審士林地院認定兄弟犯藉勢藉端勒索財物罪，陳員還犯偽造文書罪，各判刑12年2月、6年，並沒收犯罪所得10萬元。二審高等法院改依收賄罪論處，維持原本刑期，去年9月全案定讞。然而，陳員卻棄保潛逃至今。

許男向檢警坦承犯行，檢方依非公務員對於公務員違背職務行賄罪起訴，而許男交付賄款10萬級別的期約交付50萬，時間、空間密接性，建請法院依接續犯論以一罪，同時考量許男偵查中自白，減輕其刑。

ET快訊
韓啦啦隊女神挑戰台灣小吃驚「是炸烏龜？」　咬一口變臉
梧桐妹「胸前開3洞」超辣！　賈靜雯按讚力挺
永和警林佑政執勤突倒地　搶救33天離世
挖到遺跡停工！台積電：配合主管機關規定
快訊／台中男陳屍屋內多天　已出現屍斑
新車預報！TOYOTA大改款Camry打頭陣　2電動休旅有望
快訊／俄媒：普丁確定18、19日出訪北韓！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

永和警執勤突倒地搶救33天離世　分局長率隊致敬：任務結束

快訊／台中男「跪臥窗邊椅子」死亡　陳屍屋內多天已出現屍斑

涉性騷遭貪警勒索「60萬吃案費」　淡水富二代給錢慘了

黃國昌批檢方護航涉案女檢　桃檢：已分案偵辦中絕不護短

快訊／台中男狂揮菜刀！嗆警：開槍啊...社區住戶尖叫逃命

女駕駛緊張打錯檔！停車場「倒退嚕」衝出　狠撞路旁賓士

快訊／台中台電員工搶修停電　遭高溫絕緣油燙傷送醫

開車喝水嗆到！他逆向開上人行道　撞店家水泥柱才停

進包廂不到5分鐘…陸軍一兵遭狠砍9刀亡！2車7人到案「僅1人動手」

台東高溫！農民疑中暑昏迷駕駛座　送醫搶救撿回一命

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

永和警執勤突倒地搶救33天離世　分局長率隊致敬：任務結束

快訊／台中男「跪臥窗邊椅子」死亡　陳屍屋內多天已出現屍斑

涉性騷遭貪警勒索「60萬吃案費」　淡水富二代給錢慘了

黃國昌批檢方護航涉案女檢　桃檢：已分案偵辦中絕不護短

快訊／台中男狂揮菜刀！嗆警：開槍啊...社區住戶尖叫逃命

女駕駛緊張打錯檔！停車場「倒退嚕」衝出　狠撞路旁賓士

快訊／台中台電員工搶修停電　遭高溫絕緣油燙傷送醫

開車喝水嗆到！他逆向開上人行道　撞店家水泥柱才停

進包廂不到5分鐘…陸軍一兵遭狠砍9刀亡！2車7人到案「僅1人動手」

台東高溫！農民疑中暑昏迷駕駛座　送醫搶救撿回一命

哨兵模式啟動！緊身女「貼上特斯拉鏡頭」離開　千人重刷影片朝聖

陸網紅「神社撒尿」惹怒官方！日本撤銷11家中國旅行社簽證代辦權

Skoda新一代Kamiq 1.5TSI試駕！小改款進化有感、入門休旅配備齊

大航商：以哈停火不會立即復航紅海　保險業估有業者當先鋒

范冰冰七旬媽媽凍齡美貌驚人　母女同遊馬來西亞秀高衣Q

蔬果吃不夠易致癌！營養師曝「飲食口訣」 　跟著吃超健康

韓啦啦隊女神挑戰台灣小吃驚「是炸烏龜？」　咬一口變臉：不喜歡

前阿肯色州長赫卡比率團訪台　協助大同進軍美國重電市場

永和警執勤突倒地搶救33天離世　分局長率隊致敬：任務結束

老妹每天「跟男友視訊掛睡」　同床姊崩潰：我沒穿內衣欸

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

女罹漸凍症悶死2歲女兒　自戕獲救被起訴

即／銘傳艦24歲上兵深夜跳海！游到和平島求救

即／國3酒駕女自撞壓引擎蓋下　 搶救一夜不治

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

更多熱門

相關新聞

暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

臺東縣警察局關山分局鹿野分駐所於17日12時許獲報「有民眾一直在站內徘迴，請派員處了解」，警員林育平隨即前往。經了解，陳姓男子(62年次)從花蓮縣東竹站搭乘火車欲返回屏東，但因訪友未果，且身上錢又不足，只購買至臺東縣海端站，但因被列車長查票已逾站，所以在鹿野站被請下車。人在異地舉目無親的他，從上午呆坐在站內直至中午。林育平後經聯繫上東竹友人，請他返回東竹敘舊，林員遂自掏腰包購買車票，讓他順利踏上訪友行程。

遊客駕車遊台東突熄火　大武警協助排除

遊客駕車遊台東突熄火　大武警協助排除

即／解放軍前艦長駕快艇闖淡水河　檢聲押獲准

即／解放軍前艦長駕快艇闖淡水河　檢聲押獲准

北市警官騎車上班遇死劫　大貨車司機亂停遭起訴

北市警官騎車上班遇死劫　大貨車司機亂停遭起訴

即／柯旻豪押212天　「想老婆」求交保

即／柯旻豪押212天　「想老婆」求交保

關鍵字：

士林地檢署起訴貪污警察強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

樂天女孩琳妲「分手才認愛」！

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面