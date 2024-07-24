凱米襲台別白跑！台中各大醫院門診狀況一次看　慈濟、童綜合全停

▲凱米颱風來襲台中風雨逐漸增強，各家醫院門診、急診有所調整，民眾出門前應先查詢清楚。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

凱米颱風帶來驚人雨勢，台中市宣布今天(24日)停班、停課，各大醫院門診情況也異動。其中慈濟醫院以及童綜合醫院宣布，醫院一般門診全部暫停；另外光田醫院、台中醫院以及豐原醫院則是暫停下午以及夜間門診，但各醫院處方箋住院、檢驗、抽血、血液透析等則有不同規定，提醒病患前往醫院時要留意，最好先跟醫院確認。

各醫院今天門診情況如下：

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亞大醫院：門診、急診、住院、健檢、血液透析及檢查作業皆照常。

慈濟醫院：醫院門診全部暫停；住院、急診正常、洗腎正常；特殊檢查由各檢查室通知病人。

光田醫院：

【沙鹿總院/大甲院區】

上午維持正常門診、下午僅開設特別門診(內、外、婦、兒、骨、耳鼻喉、中醫診)，另外夜間全面停診；急診、住院、手術及預約門診檢查照常服務。

【通霄光田】

上午開設特內、外科各1診；下午僅開設內科1診；夜間全面停診；急診24小時服務。

中山醫院：部份開診，住院急診正常

台中醫院：今日全院上午及下午一般門診正常開設，夜間停診；另急診、手術與住出、院照常辦理。

台中童綜合醫院：今天全天停止一般門診，但住院、急診、手術、洗腎與內視鏡、放射檢查等業務照常服務。慢性處方箋病患有缺藥問題，可至梧棲院區急診室掛號167診「凱米颱風特別門診」(掛號服務至上午11點半截止，報到至上午12點)，由急診醫師依病情狀況，先開立最多7天的用藥，待正常上班後再至原診治醫師門診就診。

大里仁愛醫院：今天急診、門診、手術和住院正常服務，部分科別門診停止服務，若民眾仍需到院看診，敬請先向醫院確認欲看診科別之開診情形。

豐原醫院：上午特別門診、下午以及夜診暫停，上午放射、檢驗、慢性病處方簽領藥，急診24小時正常

中國附醫：正常開診。