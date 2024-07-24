備戰凱米驚人雨量！台鐵增14處監視器　李孟諺：已沒有死角

▲交通部長李孟諺。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米強颱進逼，交通部長李孟諺今（24日）接受YahooTV《齊有此理》訪問表示，凱米颱風帶來雨量非常驚人，目前已啟動萬全準備，台鐵花蓮落石風險區也增設14處監視器，可AI告警加上人工24小時監控，目前已沒有死角，後續將設攔阻網和防落石牆，目前已發包，年底到明年4月陸續完成。

李孟諺受訪時表示，凱米颱風雖然是從東部上來，但未來4天累計雨量最大的是西半部，因為凱米登陸後，迎風面會變成西部、西南部，氣象署預測中南部山區累積雨量會高達接近2000毫米，這次的雨量非常驚人。

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因應凱米威脅，李孟諺表示，現在要做好萬全準備，譬如蘇花公路或是中橫公路因0403地震還有些受損、崩塌或土石流淤積狀況，現在雖可通行，但隨時可能因為雨量大又會有新狀況，目前已請公路局備妥機具、材料，萬一發生道路中斷能及早因應。

李孟諺指出，因部分路段周邊有聚落、產業，需運送農產品，短時間內搶通道路還是有其必要性，但容易崩塌道路都是早年山區削邊坡，或沿河谷興建，難免會受河谷沖刷或是山坡崩塌影響，長遠要整體規劃及檢討路線，有永久性減災和避災路線比較好，現況也需強化路線安全，包括採明隧道或強化邊坡減少災損，還是有必要性。

由於台鐵路線容易受落石和土石流肆虐，李孟諺指出，台鐵全台設了26處落石告警系統，大概有270多支監視器，具有AI圖像辨識，只要有落石或異物入侵，就會發出警告，因應0403地震和6月新自強號撞上落石等狀況，台鐵有再補強，花蓮路線增加14處監視器，除自動AI告警外，還派員輪班24小時人工監看，減少死角。

李孟諺強調，台鐵7月初發生落石砸斷和仁隧道北口鋼軌，該位置沒有監視器，因為早上5時人員在要開始行車時巡視，聽到巨響發現落石，趕快通知列車。現在這些漏掉或者是不足的地方，本周都已設好監視器，也連線到監控室可24小時監控。

李孟諺表示，目前已經沒有死角，監視的用意就是萬一有落石或是土石流，可以及早因應，後面還要再有些防護措施，譬如有些地方做明隧道，有些地方做攔阻網，攔阻網兩段具有彈性和高拉力，可以阻擋比較大顆落石；另攔阻網後還有防落石的牆，目前都已在發包階段，預計部分年底完成，另一部分明年4月完成。