　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

備戰凱米驚人雨量！台鐵增14處監視器　李孟諺：已沒有死角

▲▼交通部長李孟諺今出席「2024年台灣新車安全評等TNCAP論壇」。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺。（資料圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米強颱進逼，交通部長李孟諺今（24日）接受YahooTV《齊有此理》訪問表示，凱米颱風帶來雨量非常驚人，目前已啟動萬全準備，台鐵花蓮落石風險區也增設14處監視器，可AI告警加上人工24小時監控，目前已沒有死角，後續將設攔阻網和防落石牆，目前已發包，年底到明年4月陸續完成。

李孟諺受訪時表示，凱米颱風雖然是從東部上來，但未來4天累計雨量最大的是西半部，因為凱米登陸後，迎風面會變成西部、西南部，氣象署預測中南部山區累積雨量會高達接近2000毫米，這次的雨量非常驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應凱米威脅，李孟諺表示，現在要做好萬全準備，譬如蘇花公路或是中橫公路因0403地震還有些受損、崩塌或土石流淤積狀況，現在雖可通行，但隨時可能因為雨量大又會有新狀況，目前已請公路局備妥機具、材料，萬一發生道路中斷能及早因應。

李孟諺指出，因部分路段周邊有聚落、產業，需運送農產品，短時間內搶通道路還是有其必要性，但容易崩塌道路都是早年山區削邊坡，或沿河谷興建，難免會受河谷沖刷或是山坡崩塌影響，長遠要整體規劃及檢討路線，有永久性減災和避災路線比較好，現況也需強化路線安全，包括採明隧道或強化邊坡減少災損，還是有必要性。

由於台鐵路線容易受落石和土石流肆虐，李孟諺指出，台鐵全台設了26處落石告警系統，大概有270多支監視器，具有AI圖像辨識，只要有落石或異物入侵，就會發出警告，因應0403地震和6月新自強號撞上落石等狀況，台鐵有再補強，花蓮路線增加14處監視器，除自動AI告警外，還派員輪班24小時人工監看，減少死角。

李孟諺強調，台鐵7月初發生落石砸斷和仁隧道北口鋼軌，該位置沒有監視器，因為早上5時人員在要開始行車時巡視，聽到巨響發現落石，趕快通知列車。現在這些漏掉或者是不足的地方，本周都已設好監視器，也連線到監控室可24小時監控。

李孟諺表示，目前已經沒有死角，監視的用意就是萬一有落石或是土石流，可以及早因應，後面還要再有些防護措施，譬如有些地方做明隧道，有些地方做攔阻網，攔阻網兩段具有彈性和高拉力，可以阻擋比較大顆落石；另攔阻網後還有防落石的牆，目前都已在發包階段，預計部分年底完成，另一部分明年4月完成。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／高雄漢神、新光左營店緊急宣布　只營業到16:30
台中百貨公司湧人潮！　新光三越車陣塞爆
小S女兒Lily遭陸網出征！　廣告大動作下架
快訊／凱米吹倒高雄路樹！　女騎士遭重壓無生命跡象
「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？　36歲當經理現況曝
凱米風速圖「驚人1景象」　他喊別高興太早！
台茂「超巨人龍車陣」曝！　在地人：對面好市多不遑多讓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／凱米釀嘉義布袋、梅山3071戶停電　台電搶修估午後恢復

颱風天歡唱！台中連鎖KTV今晚全滿　現場候位2hrs起跳

不斷更新／5縣市今晚可知「明天會再停班課？」　宣布時間一次看

雞排算什麼！FB社團管理員喊「桃園放颱風假送豆花」　千網朝聖

凱米掀搶購潮！千人湧入桃園南崁好市多　食材神速被清空

快訊／風雨狂襲！高雄漢神2館、新光左營店緊急宣布...營業至16:30

凱米已到家門口！季風低壓罕見轉強颱　專家：3地風雨將增強

湧人潮！台中各家百貨正常營業　新光三越車陣塞爆等入館

強颱凱米來襲！鹿港、王功漁港空蕩蕩　線西塭仔漁港買氣旺

快訊／強颱凱米來襲！金廈泉小三通今、明2天全面停航

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

雲豹甲車側撞第一視角曝！小客車女駕駛嚇壞　驚聲尖叫達3秒

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

快訊／凱米釀嘉義布袋、梅山3071戶停電　台電搶修估午後恢復

颱風天歡唱！台中連鎖KTV今晚全滿　現場候位2hrs起跳

不斷更新／5縣市今晚可知「明天會再停班課？」　宣布時間一次看

雞排算什麼！FB社團管理員喊「桃園放颱風假送豆花」　千網朝聖

凱米掀搶購潮！千人湧入桃園南崁好市多　食材神速被清空

快訊／風雨狂襲！高雄漢神2館、新光左營店緊急宣布...營業至16:30

凱米已到家門口！季風低壓罕見轉強颱　專家：3地風雨將增強

湧人潮！台中各家百貨正常營業　新光三越車陣塞爆等入館

強颱凱米來襲！鹿港、王功漁港空蕩蕩　線西塭仔漁港買氣旺

快訊／強颱凱米來襲！金廈泉小三通今、明2天全面停航

台南爸開車載女兒！失控衝出國道飛落5m邊坡　父女雙雙送醫

快訊／凱米釀嘉義布袋、梅山3071戶停電　台電搶修估午後恢復

八點檔遇颱風假怎辦？　民視「連放2天」許仁杰賣場拍戲順便補貨

拖吊車閃黃燈沒減速！女騎士遭撞殘「24hrs躺床」　駕駛下場曝光

BMW首輛「美規M5限定版」8月拍賣！唯一車色、選配破新台幣175萬

曾唱紅1.4億神曲　女歌手離婚老公落跑「放她獨扛千萬債務」慘況曝光

陸生赴台攻讀碩博士174人創新低　國台辦籲：民進黨撤政治藩籬

颱風天歡唱！台中連鎖KTV今晚全滿　現場候位2hrs起跳

不斷更新／5縣市今晚可知「明天會再停班課？」　宣布時間一次看

台鋼網羅郭阜林「火力更堅強」　領隊說明選穿59號原因

生活熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

巨尾凱米可望開眼　恐花蓮打轉登陸

快訊／凱米增強變「強烈颱風」　預估深夜登陸

凱米核心直撞北部！今晚起風雨最大　中南部「小心這點」

快訊／05:36規模4.9地震　14縣市有感

快訊／凱米「開眼」暴風圈今晨觸陸　恐打轉風雨延長

「為何不挑中午」宣布颱風假！全場怒：比不放...被罵更慘

更多熱門

相關新聞

直潭壩、青潭堰、雙溪水壩調節性放水

直潭壩、青潭堰、雙溪水壩調節性放水

強颱凱米來勢洶洶，台北市距離上次強颱登陸，已是相距8年的2016年7月6日的尼伯特颱風。台北市自來水事業處24日中午說明，受豪大雨影響，直潭壩、青潭堰及雙溪水壩於24日開始調節性放流，提醒民眾注意，並遠離河岸。

北市大同區2路樹倒塌！驚險影片曝

北市大同區2路樹倒塌！驚險影片曝

凱米來襲高雄鳳山燈桿掉落全線封閉

凱米來襲高雄鳳山燈桿掉落全線封閉

凱米逼近！高雄各大醫院門診調整情況一次看

凱米逼近！高雄各大醫院門診調整情況一次看

即／國3北向395.3km　轎車疑天雨路滑自撞護欄

即／國3北向395.3km　轎車疑天雨路滑自撞護欄

關鍵字：

颱風凱米交通部李孟諺台鐵花蓮落石安全監視器雨量

讀者迴響

熱門新聞

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

即／確定了！台中市宣布明天停班課

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

快訊／大逆轉！彰化宣布今天停班停課

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

凱米襲台50間百貨7／24停業

今21縣市颱風假「明再放1天」？　氣象署：得看風雨預測

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面