凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

▲凱米颱風路徑類似V字形，不排除在東部近海滯留、向南打轉。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風今（24日）上午11時增強為強烈颱風，中央氣象署預估，深夜登陸台灣北部陸地，目前陸上警戒區也擴及到全台，登陸前不排除在東部近海滯留，甚至出現向南打轉，路徑類似一個V字形，登陸地點可能在宜蘭或花蓮，預估明日上午從台灣西北部沿岸出海。

氣象署觀測，凱米上午11時中心位置在宜蘭的東南方約160公里海面上，向北北西轉西北移動，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風。7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑90公里。

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▲凱米颱風路徑及未來天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員劉宇其指出，凱米過去這段時間強度明顯增強，在上午11時達到強烈颱風等級，預計颱風中心在今晚到深夜接觸台灣東北部跟東部沿海，深夜登陸在台灣北部陸地，明天清晨就會進入台灣海峽北部。

他說，今天到明天將是颱風影響台灣最大時候，目前凱米移動速度放慢，在接近台灣路徑擺盪打轉的現象，因此登陸時留意眼牆侵襲的強風豪雨，尤其路徑若往南邊偏，對花蓮、尤其北花蓮帶來強風豪雨，需特別留意。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，劉宇其表示，受到颱風外圍環流影響，今北部、東半部降雨明顯，太平山昨天到目前累積雨量超過370毫米，中部、南部風雨也會顯著增強，中南部山區不排除超大豪雨發生。

劉宇其說，颱風登陸後全台風雨大，西半部有明顯降雨，風雨最大就是颱風中心影響之處的宜蘭跟花蓮，將有強風豪雨，周五才會緩和。預估颱風中心在明上午從台灣西北部沿岸出海，但中南部因西南風影響，降雨可能持續到周六。