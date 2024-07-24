衣索比亞土石流2度塌方！民眾徒手救援再遭掩埋　死亡數增至229

▲衣索比亞土石流增至229死，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

衣索比亞南部戈法（Gofa）一處偏遠地區近期降下大雨，造成當地21日晚間與22日上午先後發生土石流，如今死亡人數已增至229人。政府指出，這是當地近年來最嚴重的自然災害之一。

綜合CNN與法新社報導，戈法地區通訊事務部證實，截至目前為止，這場土石流已奪走了148名男性和81名女性的生命，其中還有不少兒童。官員告訴衣索比亞廣播公司（EBC），由於搜救仍在持續，因此死亡人數可能還會進一步增加。

從當地政府發布的影像可見，這場搜救行動主要靠人力完成。不少人聚集在了災害現場，用鏟子或徒手挖掘成堆的紅土，奮力尋找罹難者和倖存者，此外也有一名救援人員徒手在泥巴中搜尋屍體。事實上，這一起天災之所以會造成如此慘重的傷亡，是因為當地連續發生了2次土石流。

戈法地區政府發言人Kassahun Abayneh透露，「（星期天）晚間下了一場大雨，有些人因土石流喪命，到了（星期一）早上，包括警察在內的當地人民都聚集在此試著救人時，大概上午10點發生第2次土石流，造成當時群聚在此的救援人員身亡」。

當地一名管理員Dagmawi Ayele告訴EBC，已有5名被困在泥漿中的人獲救，並在一家醫療機構接受治療。根據地質調查，衣索比亞在雨季容易發生土石流或山崩。聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）上個月表示，該國部分地區，包括南部地區，近期因暴雨引發的洪水已導致數千人流離失所。