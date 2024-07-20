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大陸 大陸焦點 特派現場

四川雅安爆發土石流　逾30人失聯

▲▼四川雅安爆發土石流。（圖／央視）

▲這是7月18日0時12分發生在雅安市漢源縣小堡藏族彝族鄉團結村的土石流全貌。（圖／新華社）

文／中央社

據官方通報，因為暴雨引發土石流，中國四川省雅安市轄內的一個山地村，今天凌晨通訊、道路、橋樑全部中斷。經初步排查，造成30餘人失聯，40餘處房屋受損。

據央視新聞，四川雅安漢源縣應急管理局通報，7月20日凌晨2時30分許，漢源縣馬烈鄉新華村因暴雨突發山洪災害，通訊、道路、橋樑中斷。經初步排查，造成30餘人失聯，40餘處房屋受損。

據通報，災情發生後，當地立即成立應急救援指揮部，組織力量全力展開人員搜救、重點區域人員排查、受災民眾轉移安置、道路通訊搶通等工作。

針對本輪暴雨災害造成的重大影響和災情趨勢，雅安官方決定上調為雅安市自然災害一級救助應急回應，並升級為二級防汛應急回應。

雅安市氣象台昨天下午發布暴雨藍色預警，19日傍晚至20日白天，全市普遍大雨。其中，新華村所在的漢源縣有暴雨（50至80毫米），發生山洪災害氣象風險可能性較大。不過，新華村並未採取預防避險措施。

在此之前的18日凌晨，漢源縣小堡藏族彝族鄉發生土石流災害，造成道路中斷，多棟房屋受損。所幸，當地居民前一天下午已被轉移至安全地點，逃過一劫。

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