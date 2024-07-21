四川雅安恐怖山洪8死逾30失聯　村委會：很多人睡覺「來不及跑」

▲山洪導致當地許多房屋被沖垮。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川雅安遭遇嚴重暴雨，20日凌晨發生山洪，沖垮河邊房屋，連帶部分村民也捲走。據今（21）早最新通報，30余人失聯，經全力搜救，截至20日晚間10時，發現遇難者遺體8具。新華村村委會主任的王福超表示，「當時很多人都在睡覺，來不及跑。」

綜合陸媒報導，山洪發生於四川漢源縣馬烈鄉新華村，全村有1000多人，位於一處山谷間，村前村後都是大山。多名村民證實，山洪暴發之前，由於連降暴雨，當地曾組織村民轉移安置到附近一所廢棄學校，但有些人不習慣而「溜回家」，結果遭遇山洪侵襲。

漢源縣今日凌晨1時召開新聞發佈會，通報最新情況稱，初步排查，災害造成30多人失聯，經全力搜救，截至20日晚間10時，發現遇難者遺體8具。目前，現場搜救工作仍在進行。

▲山洪爆發後一片狼藉。（圖／翻攝自微博）

「老人小孩都有，具體人數還沒有確定，現在還在找。」王福超20日晚間表示，山洪暴發時許多村民還在睡覺，完全來不及逃離。

20日白天的現場照片顯示，新華村前的山洪水位已經退去，仍有蝕黃的河水朝山下流去；原來的河床被山洪衝刷擴大，河邊是大量沖積的石頭，邊上的許多房屋被衝垮。